Plazos fijos e inversiones en billeteras virtuales: ¿dónde rinde más tu dinero este viernes 15 de agosto de 2025?

Con tasas que alcanzan hasta el 44 % anual, los plazos fijos se disputan el podio con billeteras virtuales que ofrecen hasta un 35 %: cómo sacarle jugo a tus pesos entre bancos tradicionales y fintech
En un contexto económico marcado por la inflación persistente y un mercado financiero en tensión, los plazos fijos y las billeteras virtuales se han convertido en las opciones más consultadas por los ahorristas argentinos. Este viernes 15 de agosto de 2025, las tasas de interés muestran una disparidad notable entre bancos tradicionales, fintech y cuentas sueldo remuneradas, lo que abre un abanico de posibilidades para quienes buscan preservar el valor de sus pesos.
Entre las entidades bancarias, el Banco Nación encabeza la lista con una tasa nominal anual (TNA) del 44 %, cifra que también ofrecen el Banco CMF, Banco Voii, Banco Mariva y Crédito Regional. Muy cerca, el Banco Meridian paga un 43,5 %, mientras que el Banco Galicia se ubica en el 43 % y el ICBC en 42,85 %. Incluso bancos como el Macro ofrecen hasta 43 % para depósitos digitales de hasta $5 millones, y el Banco Ciudad, que en agosto mejoró su propuesta, paga actualmente un 31 %. Estos valores muestran que, a pesar del endurecimiento monetario, hay espacio para captar depósitos con tasas competitivas.
En el terreno de las billeteras virtuales, la fintech Fiwind se posiciona como la más rentable con una TNA del 35 % para saldos de hasta $750 mil, seguida por Naranja X con 29 % y Brubank con 28 %, ambos con topes de $800 mil y $750 mil respectivamente. Mercado Pago, la billetera más masiva del país, paga entre 26,4 % y 27,5 %, mientras que Ualá ofrece un 27 % con un límite de $1,5 millones. La gran ventaja de este tipo de instrumentos es la liquidez: los intereses se acreditan a diario y el usuario puede disponer del dinero de inmediato, sin esperar 30 días como en un plazo fijo.
Como novedad, el Banco Nación sorprendió al anunciar que las cuentas sueldo ahora remunerarán un 29 % anual, con acreditaciones diarias incluso los fines de semana, y un tope de saldo de hasta $2 millones. Esta medida apunta a competir directamente con las billeteras digitales y atraer a trabajadores que, hasta ahora, dejaban su sueldo en plataformas fintech para aprovechar los intereses.
La elección entre un plazo fijo bancario y una billetera virtual depende, en gran parte, del perfil del ahorrista. Quienes priorizan la máxima rentabilidad y pueden inmovilizar su capital durante 30 días encontrarán en el plazo fijo del Banco Nación y sus competidores del 44 % una alternativa difícil de superar. En cambio, quienes prefieren disponer del dinero en todo momento, aunque resignen algunos puntos de rendimiento, hallarán en Fiwind o incluso en una cuenta sueldo remunerada una opción atractiva y sin complicaciones.
Hoy, el dilema no es solo dónde invertir, sino cómo equilibrar rendimiento y liquidez. Las redes sociales ya replican comparativas y memes sobre “cuánto te paga tu sueldo mientras dormís” o “cómo hacer que tu cuenta corriente trabaje por vos”. En un país donde cada punto de interés cuenta, la batalla entre bancos y billeteras virtuales por captar pesos promete seguir dando titulares… y rendimientos.
Según los datos más recientes del BCRA y medios económicos, las tasas nominales anuales (TNA) vigentes al jueves 14 de agosto incluyen:
- Banco Nación: 44 %
- Banco CMF, Banco Voii, Banco Mariva, Crédito Regional, entre otros: igualan ese 44 %
- Banco Meridian: 43,5 %
- Banco Galicia: 43 %
- ICBC: 42,85 %
Otras entidades visibles incluyen:
- Banco Macro: hasta 43 % en canales digitales para montos hasta $5 millones
- Banco Ciudad: 31 % TNA, con una mejora reciente respecto al mes pasado
Por su parte, las billeteras ofrecen liquidez inmediata y simplicidad, aunque con topes sobre el saldo que genera intereses. En agosto, las mejores TNA son:
- Fiwind: 35 % TNA, hasta $750 mil
- Naranja X: 29 %, con tope de $800 mil
- Brubank: 28 %, tope $750 mil
- Mercado Pago: entre 26,4 % y 27,5 %
- Ualá: 27 %, con límite de $1,5 millones
