Después de la condena a Claudio Contardi: Julieta Prandi confesó hasta el mínimo detalle de su calvario

Se animó y pudo soltar hasta el mínimo detalle. Luego de la condena que recibió Claudio Contardi, Julieta Prandi habló a corazón abierto del calvario que vivió.
Recordemos que, ya había hablado de sus hijos en común, sobre cómo tomaron la noticia. Así Prandi contó: “En estos días de juicio se demostró que no inventé nada, ni que los médicos y psiquiatras inventan, ni los testigos inventan. Lo que yo tuve que relatar una y otra vez no fue producto de mi imaginación”.
Respecto de esos 5 años que estuvieron juntos entre 2000 y 2005, dijo: “Yo en un momento estaba grabando Amor en custodia, eran 10 o 12 horas y él, en la puerta del canal, me mandaba mensajes todo el tiempo diciéndome ‘cuándo terminas’, ‘cuánto falta’. Además, tenía un contrato en la que prohíba tener escenas íntimas a pedido de él, todo era muy límite y en esos ataques de pánico es cuando yo tomo el valor de dejarlo. De hecho, yo pierdo el trabajo porque fueron 72 horas de reposo, y estuve 40 días en cama en ese momento por los ataques de pánico, y la gente no entendía”, siguió.
Vale recordar que Prandi y Contardi se separaron, y se reencontraron en 2008. “Convengamos que tiene 13 años más que yo. Había perdido a uno de mis pilares, a una de mis abuelas, mi hermana que se había ido a vivir a Chile, era un momento de mucha soledad y dolor, y volvió como un amigo. A mostrar una faceta encantadora y cambiada, el que solucionaba, y cuando me quise acordar ya estaba de vuelta en una relación”, manifestó.
Luego, el control riguroso desde todo punto de vista. “Cuando quedo embarazada de mi primer hijo, y yo trabajaba todos los días, tenía solamente los domingos libres, me hizo firmar un poder administrativo para ir a Actores y Telefe a cobrar mis sueldos. Luego fue lo de mi departamento...esa historia ya la conocen. Es el departamento en el que todavía vive el hijo de él”.
“Estuve muy enferma, iba 11 veces por día al baño, y en esa época iba sangre, iba agua…ya no tenía más nada. Me hicieron estudios y yo no tenía nada físico, era el estrés completamente al palo, y él diciéndome que eso era un cáncer de estómago. De hecho, estuvo a punto de hacerme firmar un testamento. Me decía que si me pasaba algo a mí, que estaba muy enferma, tenía que dejar algo a nombre de mis hijos", cerró Prandi.
