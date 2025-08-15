Inédita foto de Wanda Nara cuando era niña: los primeros pasos como modelo

Sin dudas, Wanda Nara supo hacer una empresa de su imagen. En su adolescencia se propuso ser famosa, se enfocó en eso y llegó.

Ahora, a la distancia, quien abrió el álbum de los recuerdos, fue su mamá, Nora Colosimo.

Así, desde Italia, donde se encuentra de vacaciones, compartió una foto de Wanda de cuando era chiquita, con un emotivo texto. Allí, se destaca además, que no están distanciadas, como habían intentado ventilar algunos rumores.

“Nenita hermosa, te esperaba tremendo futuro. La pequeña gran Wandita”, escribió Colosimo sobre la imagen, hablándole a aquella nena que estaba dando sus primeros.

Por su parte, Wanda también replicó la postal en sus redes sociales, y le agregó: “Mi primer trabajo”. En esa época hacía producciones promocionando ropa infantil.

En medio de este momento emotivo, la mayor de las hermanas Nara terminó de alejarse de L-Gante. El cantante ya no la sigue en Instagram y le declaró su amor a Tamara Báez.