Piden justicia por el hombre que murió atropellado por un camión recolector en La Plata

Luego de conocerse ayer la triste noticia de que un hombre murió tras ser arrollado por un camión de basura de la empresa Esur en la zona oeste de La Plata, ahora su familia pide justicia por la víctima de 83 años que terminó falleciendo horas más tarde en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero a causa de las graves heridas que sufrió en la avenida 60 entre 165 y 166, en la localidad de Los Hornos.
El caso es investigado por la Justicia de La Plata y, en medio de las primeras versiones que indicaban que el hombre se habría arrojado por cuenta propia, sus familiares salieron a desmentirlo.
Según contaron sus familiares a la policía, la hermana de la víctima dijo que el hombre de 83 años se dirigía a realizar compras, como lo hacía habitualmente en el barrio, cuando fue embestido por un camión de basura.
En tanto, la mujer señaló que el vehículo lo atropelló mientras él cruzaba la calle, y negó que se tratara de un hecho intencional por parte de su hermano.
De acuerdo con lo trascendido, el camión involucrado, un Iveco perteneciente a la empresa ESUR y que presta servicios a la Municipalidad de La Plata, era conducido por un chofer de 54 años, quien por el momento figura como único imputado en la investigación.
La causa, caratulada como “Homicidio culposo”, quedó a cargo del fiscal Fernando Padovan. Por estas horas se aguarda el informe de la autopsia y se incorporarán declaraciones testimoniales bajo juramento, que serán determinantes para el avance del expediente.
Por último, las cámaras de seguridad que tiene el propio rodado de gran porte serán claves para la investigación y determinar bien que fue lo que realmente sucedió en la zona oeste platense.
