Hobby Toys celebra el Día de la Niñez con descuentos imperdibles

15 de Agosto de 2025 | 04:00

Escuchar esta nota

 

Este Domingo 17 de Agosto, Hobby Toys —la juguetería platense con más de 30 años en el rubro— invita a celebrar el tradicional Día del Niño con grandes promociones bancarias y una variedad de productos que hacen sonreír a grandes y chicos.
 
 "Despierta Sonrisas" no es solo un slogan: es la esencia de una empresa que ha acompañado a generaciones, ofreciendo desde juguetes clásicos hasta las últimas tendencias del mercado.

 En Hobby Toys la experiencia de compra comienza con la variedad:

• Juguetes para bebés, didácticos, muñecas, autos, juegos de mesa, drones, cámaras digitales, smartwatches, y mucho más. 

• Bicicletas de diferentes rodados.

• Rodados a pedal para todas las edades.

• Más de 25 modelos de vehículos a batería listos para entregar en el momento.

 "Queremos que cada niño reciba el regalo que desea. Por eso, no solo tenemos una gran variedad de productos, sino también la posibilidad de aprovechar beneficios exclusivos con bancos y diferentes medios de pago", señalan desde la empresa.


Promociones bancarias especiales en Hobby Toys

Hobby Toys se destaca por ofrecer beneficios exclusivos que permiten a cada familia aprovechar al máximo su presupuesto:

Banco Provincia: 20% de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés (tope $20.000 por transacción, pero en Hobby Toys dividen la compra para que lo aproveches al máximo).

Banco Nación: 20% y hasta 12 cuotas sin interés. 5% adicional para quienes cobren el sueldo en el BNA y 10% adicional pagando con Mastercard. ¡Hasta 35% y 12 cuotas sin interés! Exclusivo abonando por BNA+ o MODO.

Banco Galicia:
  Classic: 20% y hasta 6 cuotas sin interés, sin tope.
  Éminent: 25% y hasta 6 cuotas sin interés, sin tope.

Efectivo: 15% de descuento en línea de cajas, sin tope.

Cuenta DNI: 10% de descuento en línea de cajas, sin tope.

Dónde encontrar a Hobby Toys

https://share.google/c3PsAi1xWHNuHlTs2

