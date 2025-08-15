VIDEO. Indefinidamente desalojados: el drama de los vecinos del depósito
El Presidente se puso al frente de la campaña electoral bonaerense de La Libertad Avanza, buscó polarizar con los K y pidió que la gente vaya a votar. Palos a Kicillof
El presidente Javier Milei apuntó todos sus cañones contra el kirchnerismo al que comparó con el narcotráfico y pidió a la gente que vaya a votar para derrotar al gobierno de Axel Kicillof. En un tono duro y buscando polarizar con el peronismo, el líder de La Libertad Avanza puso en marcha así la campaña bonaerense anoche desde La Plata.
Desde un club Atenas colmado en el que sobresalió el color violeta clásico del oficialismo nacional, Milei no ahorró críticas que puso en sintonía con el slogan de campaña que estrenó en los últimos días y que repitió hasta el hartazgo en el acto: “Kirchnerismo nunca más”.
Así, además, Milei se puso al frente de la actividad proselitista de La Libertad Avanza de cara a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.
Entre asperezas e ironías, el Presidente disparó con dureza contra el kirchnerismo. “Obtuvimos una provincia bañada en sangre convirtiendo el día a día de los bonaerenses en un suplicio de inseguridad y paranoia. Para que se den una idea, las estadísticas criminales de la provincia no paran de crecer, con La Matanza teniendo la tasa de homicidios más alta del país, casi 6 veces más alta que la de Rosario. El kirchnerismo es peor que el narcotraficante”, aseguró.
Debajo del escenario, en el que Milei estuvo acompañado de los dirigentes que encabezan las ocho listas seccionales y el armador provincial Sebastián Pareja, siguieron el discurso Karina Milei, el vocero Manuel Adorni, otros funcionarios como Luis Petri y legisladores nacionales, entre ellos, José Luis Espert y la tropa del PRO que fogoneó el acuerdo electoral con los libertarios liderada por Cristian Ritondo y Diego Santilli.
También, las oficialistas Juliana Santillán, diputada nacional y Lilia Lemoine, que registró en video la euforia de Milei con motosierra en mano.
En distintos tramos de su discurso Milei hizo referencias críticas a Cristina Kirchner. Por caso, cuando afirmó que “nos quieren hacer creer que se puede frenar el crimen pintando los bancos de rojo. Nos quieren hacer creer que la prosperidad depende de la obra pública, pero esa obra pública nunca llega a tiempo ni en condiciones, porque la convirtieron en una excusa para robar a diestra y siniestra, lo que le valió dos condenas a su máxima ídola”, dijo.
“Qué podemos esperar con gente que robó tanto y tan descaradamente que ahora sólo puede salir al balcón a saludar a dos personas que la van a visitar”, añadió.
Luego, le tocó el turno a Kicillof y lo cuestionó por haber adelantado las elecciones. Le apuntó al Gobernador por buscar que “sólo vayan a votar sus ñoquis y la elección la decida el aparato”. Y habló de las candidaturas testimoniales de Fuerza Patria. “No es casualidad que en la Tercera Sección haya ocho intendentes como candidatos, a pesar de que no tienen ninguna intención de asumir. Lo cual es un fraude moral”, disparó.
Durante 42 minutos y entre cánticos contra la casta y apelando al slogan “nunca más”, Milei habló sobre la polémica generada en torno del uso de esa marca emblemática de los juicios contra las juntas militares. “Lo que quieren hacer los kirchneristas cuando proscriben el uso del ‘Nunca más’ es justificar la tragedia que ha sido su gobierno apelando a otra tragedia nacional”, sostuvo.
Finalmente, y acaso descorriendo el velo sobre el temor libertario al ausentismo, el Presidente pidió que la gente concurra a las urnas. “Salir a votar es no dejarse engañar”. Es decirle basta a la estafa permanente subsidiada por impuestos distorsivos”, agregó. “Ante la tragedia de la provincia, la pasividad no es una opción”, expresó.
Milei, en la plata, junto a candidatos que encabezarán las secciones electorales de la provincia por la libertad avanza / video
