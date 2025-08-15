Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $8.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA para controlar

Política y Economía |Acto en el club Atenas

“Son peor que el narco”: en La Plata, Javier Milei apuntó al kirchnerismo

El Presidente se puso al frente de la campaña electoral bonaerense de La Libertad Avanza, buscó polarizar con los K y pidió que la gente vaya a votar. Palos a Kicillof

15 de Agosto de 2025 | 02:45
Edición impresa

El presidente Javier Milei apuntó todos sus cañones contra el kirchnerismo al que comparó con el narcotráfico y pidió a la gente que vaya a votar para derrotar al gobierno de Axel Kicillof. En un tono duro y buscando polarizar con el peronismo, el líder de La Libertad Avanza puso en marcha así la campaña bonaerense anoche desde La Plata.

Desde un club Atenas colmado en el que sobresalió el color violeta clásico del oficialismo nacional, Milei no ahorró críticas que puso en sintonía con el slogan de campaña que estrenó en los últimos días y que repitió hasta el hartazgo en el acto: “Kirchnerismo nunca más”.

Así, además, Milei se puso al frente de la actividad proselitista de La Libertad Avanza de cara a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

Entre asperezas e ironías, el Presidente disparó con dureza contra el kirchnerismo. “Obtuvimos una provincia bañada en sangre convirtiendo el día a día de los bonaerenses en un suplicio de inseguridad y paranoia. Para que se den una idea, las estadísticas criminales de la provincia no paran de crecer, con La Matanza teniendo la tasa de homicidios más alta del país, casi 6 veces más alta que la de Rosario. El kirchnerismo es peor que el narcotraficante”, aseguró.

Debajo del escenario, en el que Milei estuvo acompañado de los dirigentes que encabezan las ocho listas seccionales y el armador provincial Sebastián Pareja, siguieron el discurso Karina Milei, el vocero Manuel Adorni, otros funcionarios como Luis Petri y legisladores nacionales, entre ellos, José Luis Espert y la tropa del PRO que fogoneó el acuerdo electoral con los libertarios liderada por Cristian Ritondo y Diego Santilli.

También, las oficialistas Juliana Santillán, diputada nacional y Lilia Lemoine, que registró en video la euforia de Milei con motosierra en mano.

LE PUEDE INTERESAR

Se define la lista de los candidatos libertarios, con Espert a la cabeza

LE PUEDE INTERESAR

Crece la tensión en la UCR bonaerense: se cayó la Convención de urgencia

En distintos tramos de su discurso Milei hizo referencias críticas a Cristina Kirchner. Por caso, cuando afirmó que “nos quieren hacer creer que se puede frenar el crimen pintando los bancos de rojo. Nos quieren hacer creer que la prosperidad depende de la obra pública, pero esa obra pública nunca llega a tiempo ni en condiciones, porque la convirtieron en una excusa para robar a diestra y siniestra, lo que le valió dos condenas a su máxima ídola”, dijo.

“Qué podemos esperar con gente que robó tanto y tan descaradamente que ahora sólo puede salir al balcón a saludar a dos personas que la van a visitar”, añadió.

Luego, le tocó el turno a Kicillof y lo cuestionó por haber adelantado las elecciones. Le apuntó al Gobernador por buscar que “sólo vayan a votar sus ñoquis y la elección la decida el aparato”. Y habló de las candidaturas testimoniales de Fuerza Patria. “No es casualidad que en la Tercera Sección haya ocho intendentes como candidatos, a pesar de que no tienen ninguna intención de asumir. Lo cual es un fraude moral”, disparó.

Durante 42 minutos y entre cánticos contra la casta y apelando al slogan “nunca más”, Milei habló sobre la polémica generada en torno del uso de esa marca emblemática de los juicios contra las juntas militares. “Lo que quieren hacer los kirchneristas cuando proscriben el uso del ‘Nunca más’ es justificar la tragedia que ha sido su gobierno apelando a otra tragedia nacional”, sostuvo.

Finalmente, y acaso descorriendo el velo sobre el temor libertario al ausentismo, el Presidente pidió que la gente concurra a las urnas. “Salir a votar es no dejarse engañar”. Es decirle basta a la estafa permanente subsidiada por impuestos distorsivos”, agregó. “Ante la tragedia de la provincia, la pasividad no es una opción”, expresó.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Un lanzamiento de campaña cerrado a los periodistas

Se define la lista de los candidatos libertarios, con Espert a la cabeza

Dura acusación por el fentanilo contaminado
Multimedia

Milei, en la plata, junto a candidatos que encabezarán las secciones electorales de la provincia por la libertad avanza / video

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes ganó 1 a 0 en Asunción ante Cerro Porteño y queda muy bien perfilado para definir la serie en UNO

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de los hinchas en Asunción

La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
+ Leidas

Internado por un ataque en el Albert Thomas

Agustín Creevy: “Di todo y estoy feliz de terminar acá”

Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores

VIDEO. Indefinidamente desalojados: el drama de los vecinos del depósito

VIDEO.- “Son peor que el narco”: en La Plata, Milei apuntó al kirchnerismo

Los detalles de la denuncia de nutricionistas contra el influencer Santiago Maratea

Piensa en el Taladro y en las posibles modificaciones

Micros, estacionamiento, basura y más: así funciona La Plata este viernes no laborable
Últimas noticias de Política y Economía

Se define la lista de los candidatos libertarios, con Espert a la cabeza

Crece la tensión en la UCR bonaerense: se cayó la Convención de urgencia

Golpe al “Señor del Tabaco”: declaran constitucional el impuesto mínimo a los cigarrillos

Por verduras y carnes, la canasta alimentaria platense aumentó 1,1%
Policiales
“La Vuelta de Obligado”: el delito apuró el final de un plan turístico
García Furfaro buscó autorización para producir más medicamentos
En un sector de City Bell arrecian los robos y los vecinos exigen medidas
Vestido de policía, raptó a una menor de 12 años
Quién era “Fernandito”, el hombre que murió en la vereda de Ringuelet
Deportes
Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores
Orfila podría repetir el mismo once en el Lobo
“Es mentira que le voy a hacer juicio a Boca”
La serie quedó abierta: River empató con Libertad
Racing busca regalarse una alegría ante Tigre
Espectáculos
Pedro Rosemblat destrozó a Roberto Piazza por lo que dijo sobre Lali Espósito
Se supo: Tini Stoessel y Rodrigo De Paul firmarán un acuerdo para proteger sus fortunas antes del casamiento
Jennifer Aniston: “La muerte de Matthew fue lo mejor”
Pappo, según Juanse: “El Carpo no se puede relatar, es de otra galaxia”
VIDEO. The Beatles: a 60 años del concierto que cambió la música para siempre
Información General
¿Por qué se rindió Japón?: a 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico
Argentinos y redes: entre la atracción y el estrés
Hijos de cartoneros brillaron en un examen
Furor por los primeros Juegos Mundiales de Robots Humanoides
Los números de la suerte del viernes 15 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla