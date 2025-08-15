Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Tras las protestas de esta semana

Docentes universitarios analizan nuevos paros

Docentes universitarios analizan nuevos paros
15 de Agosto de 2025 | 03:01
Finalizado ayer el paro de los docentes universitarios, hoy no habrá clases en el sistema universitario y los colegios de la UNLP por el feriado turístico impulsado por el gobierno nacional.

Ayer, desde el ministerio de Capital Humano nacional, anunciaron que aplicarán un aumento del 7,5 por ciento de septiembre a noviembre.

La realización del paro durante esta semana y la decisión del gobierno nacional, será analizada por un nuevo plenario de secretarios generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), a la que está adherida la asociación de docentes universitarios de La Plata, Adulp.

Según se pudo saber, en ese plenario de Conadu se resolverán los próximos pasos a seguir, en los que no se descartan nuevas huelgas y una nueva marcha federal universitaria.

“Estamos lejos de las necesidades del sector”, adelantaron desde Conadu al conocerse la decisión del aumento salarial a los docentes por parte del gobierno nacional.

 

