Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $8.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA para controlar

Información General |Tecnología

Argentinos y redes: entre la atracción y el estrés

Un informe revela que 6 de cada 10 necesita revisar sus redes sociales a diario. Otro estudio advierte que el 46% de los jóvenes se siente abrumado por las plataformas

Argentinos y redes: entre la atracción y el estrés

Los argentinos, con tendencia a la hiperconectividad / Freepik

15 de Agosto de 2025 | 02:45
Edición impresa

La música, con el 51%, lidera la lista de intereses en el consumo de contenido en redes sociales, seguida por temáticas vinculadas a la gastronomía (41%), las noticias (39%), el cine (39%) y la tecnología (33%).

Un informe reciente de Kantar Ibope Media reveló, asimismo, que 6 de cada 10 argentinos manifestó la necesidad de revisar sus redes diariamente, lo que confirma la tendencia hacia una hiperconectividad.

Esta jerarquía sugiere una búsqueda de experiencias tanto emocionales como prácticas, con los usuarios acudiendo a sus plataformas favoritas en busca de entretenimiento, inspiración o información relevante, según el comunicado.

Sin embargo, un estudio reciente reveló que el 46% de los jóvenes argentinos se sienten abrumados por las redes sociales y un 72% califica su nivel de estrés como malo.

El análisis de la consultora internacional define el consumo argentino como intensamente conectado, con intereses culturales variados, que entrelaza pantallas, conversaciones y formas nuevas de estar presente en el mundo.

El vínculo entre televisión y redes sociales también cobra fuerza, al punto que una parte importante del público no sólo consume ambos medios en simultáneo, sino que también interactúa activamente con el contenido televisivo en tiempo real.

LE PUEDE INTERESAR

Hijos de cartoneros brillaron en un examen

LE PUEDE INTERESAR

Furor por los primeros Juegos Mundiales de Robots Humanoides

Comentarios, opiniones y reacciones circulan en redes mientras los programas están al aire, lo cual produce una experiencia compartida que extiende la vida útil de los productos audiovisuales más allá de la pantalla.

El seguimiento a personalidades influyentes —como celebridades, influencers y videobloggers— es otra dimensión destacada del informe.

La adhesión a estas figuras señala cómo los usuarios eligen referentes digitales que no solo entretienen, sino que también influyen en tendencias y generan conversación social.

Este fenómeno refuerza el papel de las redes como formadoras de opinión y dinamizadoras del debate público.

Más allá del entretenimiento, las redes sociales se consolidan como espacios de interacción social, consumo de noticias y participación activa.

Ya no son sólo herramientas de ocio, sino plataformas donde se construye comunidad, se negocia identidad y se accede a múltiples voces que enriquecen el ecosistema digital argentino.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Los hallazgos
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes ganó 1 a 0 en Asunción ante Cerro Porteño y queda muy bien perfilado para definir la serie en UNO

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de los hinchas en Asunción

La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
+ Leidas

Quién es la ex vedette que Milei eligió para ser la número 2 de la lista que encabeza Espert

Internado por un ataque en el Albert Thomas

VIDEO. Indefinidamente desalojados: el drama de los vecinos del depósito

VIDEO. ¡Sorpresa! La futurista Tesla Ciber Truck, en La Plata

Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores

VIDEO.- “Son peor que el narco”: en La Plata, Milei apuntó al kirchnerismo

Quién era “Fernandito”, el hombre que murió en la vereda de Ringuelet

Piensa en el Taladro y en las posibles modificaciones
Últimas noticias de Información General

¿Por qué se rindió Japón?: a 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico

Hijos de cartoneros brillaron en un examen

Furor por los primeros Juegos Mundiales de Robots Humanoides

Los números de la suerte del viernes 15 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
La Ciudad
El viernes “no laborable” en La Plata, con ritmo de sábado: comercios abiertos por las compras del Día del Niño
VIDEO. Violencia en el Albert Thomas: filmaron las peleas y hay enojo en la comunidad educativa
Descuentos en supermercados de La Plata usando Cuenta DNI: viernes con una promo especial en la Región
VIDEO. ¡Sorpresa! La futurista Tesla Ciber Truck, en La Plata
Feriado muy fresco en la Región: ¿cómo estará el finde de semana en La Plata?
Deportes
Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores
Orfila podría repetir el mismo once en el Lobo
“Es mentira que le voy a hacer juicio a Boca”
La serie quedó abierta: River empató con Libertad
Racing busca regalarse una alegría ante Tigre
Policiales
Tres mujeres policías héroes en La Plata: ayudaron a dar a luz a una madre en su casa
Piden justicia por el hombre que murió atropellado por un camión recolector en La Plata
Rechazaron el pedido de libertad de Claudio Contardi y seguirá detenido en la Alcaidía Nº3 de La Plata
“La Vuelta de Obligado”: el delito apuró el final de un plan turístico
García Furfaro buscó autorización para producir más medicamentos
Espectáculos
La palabra de Evangelina Anderson sobre la separación de Martín Demichelis
Lujos y placeres: la China Suárez mostró detalles de la casa donde vivirá con Mauro Icardi en Turquía
Después de la condena a Claudio Contardi: Julieta Prandi confesó hasta el mínimo detalle de su calvario
Inédita foto de Wanda Nara cuando era niña: los primeros pasos como modelo
Pedro Rosemblat destrozó a Roberto Piazza por lo que dijo sobre Lali Espósito

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla