Una médica la pasó mal camino al San Martín

A las 07.40 de la mañana de ayer, en momentos en que una médica se desplazaba a pie hacia su trabajo en el Hospital San Martín, fue interceptada por varios delincuentes, que le sacaron todas sus pertenencias.

Sucedió en la calle 117 entre 66 y 67, donde apareció un vehículo de color negro con la chapa en mal estado y sin patente colocada, con cuatro ocupantes en su interior.

El que se bajó fue el conductor, junto a un ladero, quienes hicieron ademanes de tener armas en la cintura, aunque no las mostraron.

Demás está decir que la profesional quedó paralizada por el miedo y así nada pudo hacer para evitar que le robaran un bolso de color morado, donde llevaba su billetera con documentación personal y profesional, 30.000 pesos, el sello y un talonario de recetas sin llenar del Hospital San Martín. Además le quitaron su celular y las llaves de su casa.