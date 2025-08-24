Los perros, cada vez más humanos: hoteles, obras sociales y atención 24 horas

El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua
El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua
De la Estancia Guau en Abasto al hospedaje hogareño en City Bell, pasando por planes de salud y una red de clínicas veterinarias en La Plata, las propuestas para animales se multiplican
En La Plata y en la Ciudad de Buenos Aires, los perros —y también los gatos— dejaron de ser “mascotas” para convertirse en parte íntima de las familias. Muchos hogares no se entienden sin ellos: hay quienes los crían como a un hijo, quienes los consideran un hermano menor y, en no pocos casos, se trata de la única compañía diaria. Por eso, cuando aparece un viaje, una internación o un simple imprevisto, la pregunta es siempre la misma: ¿dónde queda el perro?
Un grupo de amigos empresarios de La Plata decidió resolver esa pregunta con un proyecto tan singular como necesario: “Estancia Guau”, un hotel canino de gran escala ubicado en Abasto, sobre la calle 202 entre 502 y 498. El predio ocupa dos hectáreas —20.000 metros cuadrados— y se encuentra a apenas 15 minutos del centro platense y de City Bell, con acceso asfaltado y a cinco minutos de la Ruta 2.
“Los box exclusivos para cada mascota son de 30 metros cuadrados”, contó a EL DIA Marcelo Francisco, gerente del lugar. No se trata de caniles pequeños, sino de espacios divididos en dos sectores: uno techado con doble aislante térmico de seis metros cuadrados donde están los dormitorios, y otro de 24 metros cuadrados al aire libre.
Cada box cuenta con cámaras de seguridad que transmiten en vivo las 24 horas a una aplicación móvil para que los dueños puedan ver cómo está su perro en cualquier momento.
El día en la estancia incluye paseos exclusivos, actividades de recreación mañana y tarde, y hasta un tanque australiano para aquellos perros que disfrutan del agua. El staff combina formación y vocación: tres estudiantes de Veterinaria y tres personas dedicadas al tránsito y al adiestramiento. A eso se suma un consultorio de primeros auxilios en el predio y un convenio con una veterinaria cercana para atender urgencias.
Las tarifas oscila alrededor de $30.000 por día. Incluyen una media jornada de adaptación gratuita para que el perro y el personal puedan conocerse antes de la primera estadía.
En la misma línea, aunque con una lógica distinta, funciona un hospedaje para mascotas en City Bell. “No somos una guardería canina tradicional”, aclaran. Allí los perros conviven dentro del hogar de los anfitriones y disfrutan de un parque cerrado de 1.000 metros cuadrados. El límite es claro: no más de cinco o seis animales al mismo tiempo para asegurar la atención personalizada.
Los huéspedes duermen en colchones hipoalergénicos individuales, muchas veces dentro de la cocina comedor y, si hay tormenta o pirotecnia, en las habitaciones. El día comienza a las 8 de la mañana con juegos al aire libre, sigue con descansos, almuerzo, nuevas salidas al parque y termina con la cena y el descanso. Siempre bajo supervisión.
Además, cuentan con experiencia en perros ciegos, sordos o de edad avanzada, con capacidad de aplicar medicación oral e inyectable. En caso de urgencias, disponen de traslado propio a la Clínica Veterinaria Integral 24 Horas (Trudy’s) y de dos veterinarios disponibles a domicilio.
Un detalle llamativo: el hospedaje no ofrece alimento balanceado para evitar alergias o trastornos digestivos por cambios bruscos de dieta. Cada dueño debe enviar la comida de su perro.
También ofrecen guardería de día los martes, jueves y sábados, con encuentros de cinco, ocho o diez horas en el parque. Una opción pensada para quienes no pueden estar en casa durante la jornada pero no quieren que su perro pase tantas horas solo.
La humanización de los vínculos con los animales se nota en otro fenómeno: la aparición de planes de salud. Un ejemplo ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires funciona un plan de obra social para perros y gatos.
El servicio incluye consultas veterinarias 100% bonificadas, plan de vacunación anual completo y descuentos en servicios y productos de petshop. Cada afiliado recibe un carnet personalizado y acceso a un sistema web para turnos y beneficios.
Los valores son elevados, pero responden a la lógica de una medicina prepaga: una mascota cuesta 35.560 pesos al mes; dos, 62.230; tres, 88.900; cuatro, 106.700; y cinco, 124.460. Una inversión que muchos eligen frente a la incertidumbre de enfrentar una urgencia veterinaria con costos cada vez más altos.
Lo cierto es que en la capital bonaerense hay decenas de clínicas veterinarias distribuidas en todos los barrios: desde City Bell hasta Los Hornos, de Tolosa a Villa Elvira. Algunas funcionan con atención las 24 horas y otras solo en horario comercial, pero todas forman parte de la red de cuidado que sostiene a los perros y gatos platenses. Consultorios pequeños, hospitales con quirófano y guardias permanentes integran un mapa que crece al ritmo de la demanda.
Estancias, hospedajes hogareños, planes de salud y clínicas: la oferta para perros en La Plata y Buenos Aires muestra un fenómeno que ya es tendencia mundial. Los animales dejaron de ser simples acompañantes para convertirse en protagonistas de la vida doméstica.
