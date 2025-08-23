Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión |Panorama bonaerense

El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua

El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua
José Picón

José Picón
jpicon@eldia.com

23 de Agosto de 2025 | 20:56

Escuchar esta nota

Restan apenas dos semanas para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y la pregunta, sin respuestas por el momento, es si el escándalo sobre el presunto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad impactará sobre los candidatos del gobierno nacional.

Los audios de Diego Spagnuolo, el funcionario despedido por el Gobierno, no sólo dejan expuesta una presunta trama de corrupción. El hecho a priori adquiere una enorme gravedad, amplificada además porque aparece involucrada nada menos que Karina Milei, la hermana del Presidente, figura central y depositaria de enorme poder en la administración libertaria.

Resulta complejo aún determinar si el caso tendrá impacto electoral, si se está frente a un “cisne negro”, un hecho fuera de agenda e impredecible que alcanza para torcer el curso de las cosas. Pero al menos generó un cimbronazo en la Casa Rosada que siembra un manto de dudas sobre la campaña electoral de La Libertad Avanza.

El mensaje libertario para el 7 de septiembre cabalgaba sobre la lógica del “kirchnerismo nunca más”, una construcción discursiva que ponía del otro lado del mostrador oficial a la inseguridad, la pobreza y la corrupción. El propio Milei le puso el cuerpo a ese esquema de confrontación y tiene previsto recorrer la Provincia explorando ese mensaje con el que buscaba polarizar y, de paso, dar la primera batalla de las dos que le esperan en territorio bonaerense.

Luego del desconcierto inicial, el Gobierno buscó ayer salir al cruce con un argumento de manual: cargar las culpas sobre la oposición. Se tentó con enlazar la difusión de los audios comprometedores con el debate por la actualización de las asignaciones por discapacidad en el Congreso que el Presidente vetó. Existen otras versiones un poco más insidiosas: que la filtración de los audios habría sido parte del fuego amigo que se suelen dispararse campamentos antagónicos que conviven bajo el paraguas oficial.

Milei buscará, además, dar vuelta rápido la hoja. Mañana encabezará un acto en Junín donde presentará a sus candidatos a diputados nacionales que competirán en octubre.

LE PUEDE INTERESAR

Más personas capaces de atender los casos de muerte súbita

LE PUEDE INTERESAR

Una economía con el freno de mano puesto y los riesgos del plan del presidente Milei

La irrupción de un tema tan sensible genera lecturas disímiles de cara a las elecciones que están a la vuelta de la esquina. Hay quienes creen que podría afectar a parte del voto lábil libertario, ese que no forma parte del núcleo duro que abrazó como un credo a La Libertad Avanza y que estaba dispuesto a ratificarle la confianza al actual oficialismo nacional empujado no sólo por el rechazo al kirchnerismo sino porque encontraban en el Presidente virtudes entre las que destaca la honestidad como un valor central.

“El peronismo se podría ver beneficiado en forma indirecta, porque si bien es difícil que sume con esos eventuales desencantados, al menos podría quedar impactada la base de apoyo de La Libertad Avanza”, analizan diversos observadores.

Existen otras lecturas en el marco de un análisis que se basa en que algún costo político el Gobierno nacional podría terminar pagando. Parte de ese desencanto, si es que finalmente se verifica, podría engrosar el ausentismo, un fenómeno creciente que se verificó en las últimas elecciones en diversas provincias y que no sería ajeno a la cita del mes próximo en territorio bonaerense.

Algunos dirigentes, en cambio, se frotan las manos. Creen que las chances de armados de centro, equidistantes de Fuerza Patria y los libertarios, podrían ser vehículos de ese eventual desencanto. En especial, los que edificaron en la Segunda sección electoral los hermanos Passaglia y, en la Cuarta, intendentes disidentes del PRO que se negaron al acuerdo con Milei, el radicalismo y alcaldes peronistas no K.

El peronismo, mientras tanto, transita la campaña sin poder disimular sus diferencias. Axel Kicillof y La Cámpora coinciden en actividades puntuales, casi por protocolo. Después, cada cual por su lado.

El quiebre entre el Gobernador y el camporismo es más que evidente. El propio Máximo Kirchner, en un acto que encabezó en Quilmes, lanzó reproches a Kicillof. Le achacó, sin nombrarlo, que no se sumó a la campaña por la libertad de Cristina Kirchner. También sugirió que discrimina a ese distrito que gobierna Mayra Mendoza, una de las principales espadas de la “orga”.

Esas diferencias replican por aquí y por allá. En algunos distritos ya se habla de corte de boleta inducidos por intendentes kicillofistas. Hasta circulan videos que promueven ese voto selectivo. La pelea peronista no se toma respiro.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Tirate o te doy un tiro”: lo amenazaron con un arma y saltó de su auto en movimiento en La Plata

Iacobellis, de penal, pone San Martín de San Juan 1, Gimnasia 0

Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza

“El fentanilo pudo haber explotado" y "escondieron reactivos vencidos": más chats del personal del laboratorio

Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas

VIDEO.- Fantino estalló por las presuntas coimas en el Gobierno: "Si chorearon que vayan a Guantánamo"

La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata

Otra tragedia en la Ruta 5: choque frontal y tres muertos en Pehuajó
+ Leidas

Iacobellis, de penal, pone San Martín de San Juan 1, Gimnasia 0

Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza

Jubilados bonaerenses: aclaración del IPS sobre la publicación de un aumento de haberes

Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas

El Gobierno en la mira: avanza la causa por defraudación

Médicos bonaerenses aceptaron el aumento en paritarias: por categorías, así quedan los salarios de la Salud

La agenda deportiva de este sábado, desbordada: horarios y TV

“Che Milei... ¿Te acordás de la Causa Vialidad”
Últimas noticias de Opinión

Más personas capaces de atender los casos de muerte súbita

Una economía con el freno de mano puesto y los riesgos del plan del presidente Milei

El despliegue militar de EE UU frente a Venezuela

Una economía con freno de mano y los riesgos del plan Milei
Deportes
Iacobellis, de penal, pone San Martín de San Juan 1, Gimnasia 0
VIDEO. El gol de penal de Iacobellis
Las polémicas del VAR | La mano de Suso y el agarrón que pudo ser penal
Otro histórico vinculado con La Plata que les dijo adiós a Los Pumas
En FOTOS y VIDEOS | Los Pumas y la primera vez que vencen a los All Blacks en Argentina
Información General
Cambio del huso horario en el país: sensación de "jet lag" y otras consecuencias que podría causar
Controladores aéreos: el paro se sintió en todo el país
Usan IA para detectar el cáncer de mama
Se vuelve a instalar el debate por el huso horario
Los números de la suerte del sábado 23 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Policiales
“Tirate o te doy un tiro”: el viaje del horror para un chofer que levantó pasajeros cerca de la megatoma en La Plata
“El fentanilo pudo haber explotado" y "escondieron reactivos vencidos": más chats del personal del laboratorio
Otra tragedia en la Ruta 5: choque frontal y tres muertos en Pehuajó
Incendio arrasó con una casilla en la Megatoma de Los Hornos: "Comenzó por una estufa"
Extrema tensión en La Plata: un hombre intentó arrojarse del puente en medio del fuerte operativo policial por los manteros
Espectáculos
De Miami a un campo bonaerense: la boda de Tini y De Paul va tomando color
La salud de El Polaco: grabó un video desde el hospital y contó detalles
La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata
Juan Pablo Skrt: la voz platense que emociona a los All Blacks
“Está re loco, ayúdenlo”: Flor Vigna no perdona a Luciano Castro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla