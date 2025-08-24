Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Se encienden luces de alerta

El endeudamiento en las familias va en aumento

La morosidad en préstamos al sector privado subió a 2,9% en junio, con mayor peso en líneas de consumo, personales y tarjetas

El endeudamiento en las familias va en aumento

Crece la deuda de las familias por las altas tasas / web

24 de Agosto de 2025 | 04:14
Edición impresa

La carga financiera de los hogares argentinos se vuelve cada vez más pesada. Con ingresos que pierden terreno frente a la inflación y un encarecimiento del crédito por las tasas más altas, las familias atraviesan el peor momento en más de una década en materia de morosidad.

Los últimos datos del Banco Central muestran que la irregularidad en el total de créditos al sector privado trepó 0,3 puntos en junio, hasta 2,9%. Se trata del nivel más alto desde enero de 2023. Sin embargo, el mayor deterioro se observa en los hogares, donde la mora sumó 0,7 puntos en un solo mes y alcanzó el 5,2% del total, el registro más elevado desde que se inició la serie estadística en 2010.

La consultora Equilibra subrayó que no sólo preocupa el nivel de incumplimiento de las familias —el promedio fue de 3,3% en los últimos veinte años—, sino también la velocidad con la que escala.

Al analizar por tipo de financiamiento, el cuadro es todavía más contundente. En los préstamos personales, la morosidad llegó a 6,5% en junio, lo que implicó un salto de 0,9 punto en un mes y un incremento de 2,3 puntos en comparación con igual mes de 2024. En el caso de las tarjetas de crédito, la mora alcanzó 4,9% del total, medio punto más que en mayo y 2,9 puntos por encima de un año atrás.

La suba de tasas agrega un obstáculo adicional. Para quienes buscan refinanciar sus deudas, el panorama se complica. Un informe de Épyca señaló que las familias que no logran cubrir las cuotas difícilmente puedan acceder a una refinanciación en estas condiciones.

El deterioro en la capacidad de pago se da como contracara de la expansión del crédito registrada en el último año y medio. Según el BCRA, hasta junio el saldo total de préstamos al sector privado había crecido casi 100% en términos reales. En los préstamos personales, el aumento roza el 200% y en las tarjetas de crédito fue cercano al 70%. Esa fuerte expansión, sin respaldo de ingresos suficientes, se refleja ahora en los números de incumplimiento.

LE PUEDE INTERESAR

El cobre, una gran oportunidad para la Argentina: una década decisiva ante la demanda global

LE PUEDE INTERESAR

El establishment está inquieto por la suba de tasas y los controles

La empresa de tecnología financiera SIISA destacó que la suba de la morosidad ya alcanza a sectores que históricamente no presentaban dificultades de pago y estimó que la tendencia se mantendrá en la segunda mitad del año.

En los bancos, la evolución es seguida con atención. Aunque todavía no consideran los niveles actuales como críticos, varias entidades comenzaron a limitar las ofertas de financiamiento. La suba de tasas en pesos de las últimas semanas también contribuye a enfriar la demanda de crédito, lo que genera un doble efecto: hogares con menor capacidad de endeudamiento y bancos más cautelosos al prestar.

Las consultoras advierten que esta dinámica tendrá un efecto directo sobre la economía.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Tirate o te doy un tiro”: lo amenazaron con un arma y saltó de su auto en movimiento en La Plata

Gimnasia mostró muy poco en San Juan y perdió ante San Martín 1 a 0 por un gol de penal

Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza

“El fentanilo pudo haber explotado" y "escondieron reactivos vencidos": más chats del personal del laboratorio

Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas

VIDEO.- Fantino estalló por las presuntas coimas en el Gobierno: "Si chorearon que vayan a Guantánamo"

La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata

Otra tragedia en la Ruta 5: choque frontal y tres muertos en Pehuajó
+ Leidas

El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua

El Lobo decepcionó y le dio vida a San Martín

Los Pumas, históricos: triunfo de oro ante los All Blacks

Última práctica de Estudiantes antes de recibir a Aldosivi

Uno por uno

Volvió el juego mediocre que tanto enojó a su gente

Presuntas coimas: el Gobierno asegura que es “algo “armado”

La bronca de la madre del platense Ian Moche
Últimas noticias de Política y Economía

Un Gobierno a ciegas y con temor a que la causa escale hacia arriba

Los libertarios confirmaron el acto en Junín

Presuntas coimas: el Gobierno asegura que es “algo “armado”

En la Legislatura esperan que Kicillof apure el debate del Presupuesto
Espectáculos
¿Por qué es tan cruel el amor?: los famosos envueltos en engaños, rupturas y polémicas separaciones
La muerte de Matthew Perry; una historia de terror que tiene a su villana: la Reina de la ketamina
El camino a los Oscar: Venecia muestra a las primeras aspirantes a los Premios
Agenda
Guía de cines
Deportes
El Lobo decepcionó y le dio vida a San Martín
Volvió el juego mediocre que tanto enojó a su gente
“Me voy disconforme con el rendimiento”
Primera titularidad para Castro
El Lobo no puede ganar en el Hilario Sánchez
Policiales
Golpe brutal en Berisso: asfixian a una abuela y roban una fortuna
Revuelcan a una mujer en medio de un asalto
Causa Fentanilo: el futuro judicial de Furfaro y el rol de los imputados
Renovado pedido de justicia por Thiago Vera
Desvalijan una vivienda y no dejan ni el colchón
Información General
Turbulencias aéreas: el cambio climático las agrava
Registran un récord histórico de ballenas francas australes
Controladores: Aerolíneas denunció al gremio
Cambio del huso horario en el país: sensación de "jet lag" y otras consecuencias que podría causar
Controladores aéreos: el paro se sintió en todo el país

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla