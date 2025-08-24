Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |FUE 29-23 EN CANCHA DE VÉLEZ. PRIMER FESTEJO DE ARGENTINA ANTE ESTA POTENCIA MUNDIAL COMO LOCAL

Los Pumas, históricos: triunfo de oro ante los All Blacks

Con un nivel superlativo, el equipo argentino tuvo revancha por la segunda fecha del Rugby Championship. El platense Lucio Cinti fue titular, en un elenco que ilusiona

Los Pumas, históricos: triunfo de oro ante los All Blacks

Los Pumas lograron la primera victoria en casa ante los poderosos All Blacks, en un match perfecto / AFP

24 de Agosto de 2025 | 03:21
Edición impresa

Los Pumas volvieron a hacer historia, ya que derrotaron por 29 a 23 a los All Blacks por la segunda fecha del Rugby Championship, y consiguieron el primer triunfo en el país ante esta potencia mundial. Sin dudas, el equipo de Felipe Contepomi mostró un nivel superlativo en el estadio José Amalfitani y conquistó su cuarto triunfo en el historial ante Nueva Zelanda. El platense Lucio Cinti fue titular y jugó todo el encuentro.

Gonzalo García y Juan Martín González convirtieron un try cada uno, mientras que Santiago Carreras fue el máximo anotador entre penales y conversiones para el elenco nacional, con 13 puntos, que le dieron el primer triunfo como local ante Nueva Zelanda.

El platense Lucio Cinti fue titular y jugó todo el match / AFP

El resultado se construyó con autoridad, luego de la caída sufrida el sábado anterior en Córdoba, y dejó atrás cualquier duda sobre el rendimiento del conjunto argentino.

El encuentro comenzó con dificultades para el local, que perdió rápidamente a Tomás Albornoz por lesión. Su reemplazante, Santiago Carreras, asumió el rol con eficacia: anotó 13 puntos y mostró precisión absoluta en sus ejecuciones.

Santiago Carreras fue la gran figura del equipo, ya que marcó 13 puntos por su gran precisión

 

Juan Martín González y Gonzalo García marcaron los tries, mientras que Juan Cruz Mallía también sumó desde el pie, incluyendo un penal clave en el cierre.

La defensa fue uno de los pilares del triunfo. El equipo mantuvo la concentración incluso en los momentos de mayor presión neozelandesa. Pablo Matera se destacó como figura central, con intervenciones decisivas tanto en ataque como en defensa. De una de sus acciones nació el try de García en el segundo tiempo.

El capitán Julián Montoya lideró con firmeza, y se sumaron rendimientos altos como los de Santiago Chocobares, Bautista Delguy y Mallía, quienes aportaron dinamismo, recuperación y precisión en momentos críticos.

La actuación colectiva fue sólida y equilibrada, con una ejecución táctica que evitó penales innecesarios y sostuvo el posicionamiento defensivo.

Contepomi celebró su primer triunfo en el torneo y lo hizo en un contexto inédito. La próxima jornada será clave para consolidar el rendimiento y proyectar el cierre del campeonato.

La alegría de Los Pumas en el José Amalfitani / AFP

De esta manera, con coraje y un partido perfecto, Los Pumas se quedaron con un histórico triunfo ante su gente, por primera vez en la historia. Y logró romper una racha de 16 derrotas de manera consecutivas en el país.

Por otro lado, logró la cuarta victoria en el historial ante los All Blacks en más de 40 enfrentamientos oficiales, que acumula un empate y una larga serie de derrotas.

Sin dudas, en los últimos años, Los Pumas dieron grandes golpes desde aquel recordado primer triunfo en Sidney, el 14 de noviembre de 2020. Desde allí, los enfrentamientos fueron distintos, donde el equipo argentino jugó con mayor convicción ante esta potencia del rugby mundial. Y ayer, en el José Amalfitani, Los Pumas lograron escribir otra página dorada de la historia reciente, para dejar en claro que la ilusión es muy grande.

 

