Los jóvenes platenses que deciden casarse: dar el sí, aunque ya no esté de moda

“Hasta que la muerte los separe”. Esta frase marcó a quienes —incluso hoy siendo jóvenes— vivieron una época donde el matrimonio, además de una institución constitutiva de la vida social, era una ceremonia asidua en las familias de La Plata y la Región. Aún lo es, al menos entre aquellas casas de la Ciudad donde no se perdió la costumbre. Pero, en paralelo, y sobre todo cuando se habla con jóvenes que estudian y/o trabajan, la idea del casamiento parece lejana. De hecho, EL DIA sigue el tema y ya fueron repetidas las publicaciones con testimonios de adolescentes y adultos que dan sobrados motivos por los que, a pesar de estar en pareja, deciden no comprometerse.

En este fenómeno epocal intervienen múltiples factores: que los ‘perrhijos’, que no hay dinero para mantener una familia, que se priorizan los proyectos personales y tantas otras excusas o no tan excusas... Sin embargo, este diario rescató al menos cuatro historias de parejas platenses jóvenes que decidieron decir: “Si, quiero”.

En los últimos años, al menos en los círculos sociales de parejas adultas de clases bajas a medias, suele resultar difícil encontrar noviazgos que apuesten, al menos masivamente, a subir al altar. No obstante, hay parejas jóvenes que optan por dar el paso hacia el matrimonio, no como una formalidad social, sino como una decisión consciente y un proyecto de vida compartido.

Las historias de Julieta y Carlos, Juan Pablo y Lucía, Tamara y Gerónimo, y Justina y Federico reflejan distintas formas de vivir y entender este compromiso.