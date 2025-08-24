De plaza Castelli a Xi’an: vivencias de un platense en la fascinante China

Facultad, trabajo y huecos robados a la agenda para perseguir un hobby, una pasión, una obsesión. En el caso del platense Nicolás Basombrio, esa obsesión fue un idioma, el mandarín; y beca mediante, lo terminó llevando lejos, casi hasta las antípodas del tranquilo barrio del casco urbano local en el que vivía con su familia. Todavía bajo los efectos del jet lag -hay once horas de diferencia-, entre algunos “acá” que son “allá” y viceversa, describe las primeras postales y sensaciones que le generó su arribo al gigante oriental, una fuente de sorpresas y descubrimientos cotidianos. “Es todo hiper tecnológico. Acá en China hay una innovación, la implementan muy rápido y la normalizan, normalizan su uso increíblemente rápido y está en todos lados. Saben actualizarse muy bien. Con el teléfono, por ejemplo, podés hacer todo lo imaginable, más allá de pagar, pedir comida, y usar el Didi que funciona muy bien. Para mejor, los precios, en general, en todo lo que es comida, transporte, son muy baratos”.

“Hay cierto grado de occidentalización en algunas cosas, pero cambia mucho dependiendo de la ciudad” amplía Nicolás: “Hay centros urbanos mucho más occidentalizados que otros, en las que hay muchos más extranjeros, y otros en las que casi no los hay. Por ejemplo, Shanghai tiene la fama de ser la ciudad con mayor influencia extranjera, por una cuestión histórica, y además tiene mucha inversión extranjera en la actualidad también. Pero hay otras ciudades, y sobre todo zonas rurales, en las que la gente no está nada acostumbrada a los extranjeros, y menos que hablen más o menos el idioma. Entonces puede pasar que se te acerquen con curiosidad, ¡o te pidan una foto!”.

El becario recapitula los pasos previos al gran viaje. “Empecé a estudiar chino a principios de 2023 y me gustó mucho porque es un idioma que, a la vez que se siente muy complicado y muy ajeno, cuando tenés la posibilidad de aprenderlo bien eso actúa como un gran factor motivador. Al ir avanzando, te dan ganas de seguir porque ves esa posibilidad de ir a fondo”. En ese avance, identificó dónde tenía que apretar el acelerador: “me enfoqué mucho en la escritura porque sabía que era lo más complicado y me iba adelantando por mi cuenta en lo que sería el estudio de las tareas que nos daban en la clase”.

Las enseñanzas del confucio

El marco institucional de esas sesiones fue el Instituto Confucio de la UNLP. “Ahí apoyan bastante al estudiante que tiene ganas de seguir progresando por su cuenta” revela Nicolás: “Me pasó que en el primer año, la primera mitad le metí mucho, porque me estaba gustando; les mostraba a las profesoras que adelantaba las unidades del libro, y me mandaron al segundo nivel ese mismo año; eso me motivó un montón, porque me dije ‘bueno, capaz que puedo’. Pensaba que era un nivel por año y vi que el entusiasmo me estaba ayudando a poder progresar más rápido”.

De la mano de esa velocidad, el hermano mayor de Pedro e hijo de Patricia, psicóloga, empezó a soñar en grande. “En ese primer año, escuché que aprobando el tercer nivel ya cumplía con el requisito para poder aplicar a la beca de estudio del idioma chino en un año, en China. Al ver que estaba en el segundo, pensé: bueno, el año que viene ya me voy”. La realidad, no obstante, sumó un paso intermedio clave: “El año pasado surgió una oportunidad de viaje de tres semanas y me dije: ‘ya que tengo esta chance, que es un campamento de verano que organiza el instituto en conjunto con la universidad a la que voy a ir’ -que se llama Ciudad de Estudios de Idiomas Extranjeros de Xi’an- ‘voy, veo un pantallazo de cómo sería China y decido si vendría un año o no a estudiar’, porque es un mundo completamente diferente. Participé en ese campamento, porque era una beca también: incluyó lo que sería traslado, comida, excursiones... Fuimos a lugares como la Gran Muralla, y los Soldados de Terracota... ¡y ahí ya volví completamente motivado!”.

El escenario elegido para encarar los estudios no es un punto más en el mapa. Situada en el centro del país, la ciudad de Xi’an es capital de una provincia -Shaanxi-, y fue declarada ‘ciudad histórica del mundo’ por la UNESCO. Una de las más antiguas de China, es punto de la partida de la Ruta de la Seda, un enorme centro de investigación científica, educativo e industrial, y la habitan más de diez millones de personas. La Gran Pagoda del Ganso Salvaje y el legendario Ejército de Terracota son dos de sus hitos más visitados.

“La verdad es que uno, cuando llega, se siente muy bien recibido” subraya Basombrio: “La gente tiene muchas ganas de compartir su cultura: capaz que te invitan a comer, o si vas a un bar con un amigo y te ponés a charlar con alguien, enseguida te invitan a tomar. Te muestran lo que tienen, siempre con una sonrisa en la cara. Están orgullosos de su país, y eso se nota en las ganas que ponen en compartirlo. El chino emigrante que está en Argentina es muy distinto al que vive acá; allá ya está familiarizado con nuestro entorno, con la vida argentina, y nos sacó la ficha”.

En este contexto, el viraje profesional de Nicolás ya tomó forma: “Me inscribí como becario para ser profesor de chino, es decir, perfeccionarme para enseñar el idioma chino en el extranjero. Me faltaba solamente un examen oral, lo aprobé y me pude inscribir en la beca”.

El plan incluye cobertura académica y logística. “La beca incluye tanto alojamiento como cierta plata por mes. El alojamiento es un dormitorio en el campus universitario, que es gigante, impactante. El año pasado tuvimos la oportunidad de conocerlo. Es muy lindo, tiene para hacer de todo, incluso deportes. Y tiene un comedor muy barato, con muy buena comida.” También hay reglas claras: “Mi beca es solamente de estudiante, no me permite trabajar y se podría decir que es del gobierno chino. Uno se inscribe a través de una página que es el centro de becas y educación de idioma chino en general de China y se pone en qué universidad quiere aplicar uno. Para acceder a esta beca en la que yo estoy se necesita la recomendación de un instituto, de un profesor, cierto nivel de chino mínimo con cierta nota”.

Una puerta al futuro

El calendario académico, por su parte, ya está marcado: “A inicios de septiembre se inician las clases.” Será el comienzo formal de un año que, en su cabeza, también abre puertas a futuro. “Mis expectativas en la actualidad por ahora es poder regresarme y, cuando esté más cerca del momento, considerar estudiar una maestría acá -que también está esa oportunidad, porque también hay becas para doctorado y maestría-”.

Otras definiciones quedarán para más adelante: “si formaría una familia acá o me radicaría acá, la verdad que no estoy seguro. Lo que sé es que puede llegar a haber muy buenas oportunidades laborales para el extranjero, y si es por ese tipo de razones sí me radicaría, pero todo depende de lo que me depare el tiempo. En general, en cuanto a calidad y comodidad de vida en China, está todo tan bien organizado… no es una preocupación ese aspecto. En mi caso, lo que más siento que me puede llegar a preocupar ahora, para considerar que acá no, es extrañar a la familia, los amigos, los contactos que uno está acostumbrado a tener desde siempre. Pero de todas formas acá la verdad que hay gente bastante abierta, se puede tener ese tipo de vínculos también y está bueno. Entonces, si uno encuentra el camino, es un país muy bien organizado y está bueno para vivir”.

“Siempre tienen una sonrisa en la cara. Están orgullosos de su país, y eso se nota”

“Cada innovación tecnológica la normalizan e implementan a una velocidad increíble”