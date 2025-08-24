Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión |De la farmacia local a la droguería Suizo Argentina

La familia platense Kovalivker, es la propietaria de Suizo Argentina

La familia platense Kovalivker, es la propietaria de Suizo Argentina
24 de Agosto de 2025 | 12:12

La familia Kovalivker, de raíces en la ciudad de La Plata, construyó a lo largo de décadas un camino que combinó empresa, cultura y vida pública. El punto de partida estuvo en León Kovalivker, quien a partir de una farmacia hace 75 años fue creciendo desde el punto de vista económico. Y de ese emprendimiento local se llegó a Suizo Argentina, hoy una de las mayores proveedoras de medicamentos del país. León era un hombre muy respetado en la comunidad judía nacional.

Con los años, el liderazgo empresarial pasó a Eduardo Jorge Kovalivker, egresado en 1969 de la Universidad Nacional de La Plata como ingeniero químico. Tras residir un tiempo en Israel y Francia, regresó al país y consolidó la droguería familiar.

El giro hacia la literatura

A partir de 2010, Eduardo decidió dar un paso al costado en la gestión diaria de la empresa para dedicarse a su otra gran pasión: la literatura. Su trayectoria en este campo es extensa y reconocida: publicó más de veinte libros que abarcan poesía, narrativa, ensayo novelado e incluso novela erótica.

Entre sus obras se destacan “Los ríos de mi sangre”, “El informe”, “El pacto”, “Alienígenas y dioses”, “Los luchadores judíos” (con Yosi Goldstein) y “Los granaderos de San Martín” (junto a Felipe Pigna). Su producción fue editada tanto en Argentina —por sellos como Proa, Hojas del Sur y Planeta— como en el exterior, con antologías traducidas y presentaciones en Italia, México, Cuba, Chile e Israel.

Ha recibido distinciones de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), participó en congresos internacionales y fue invitado por instituciones culturales de renombre, como la Fundación Pablo Neruda y la Universidad Nacional Autónoma de México.

En estos días, Eduardo estuvo nuevamente en La Plata, ciudad que lo vio nacer y donde también compartió buena parte de su obra.

LE PUEDE INTERESAR

Protestas, trampas y violencia en los estadios de fútbol

LE PUEDE INTERESAR

Los escándalos de la política alejan cada vez más a la gente de las urnas

La conducción de la empresa

Mientras tanto, la conducción de Suizo Argentina quedó en manos de sus hijos:

- Jonathan Simón Kovalivker, presidente de la firma, con poco más del 21% de las acciones, mantiene vínculos políticos y sociales de relevancia en el plano nacional.

- Emmanuel Kovalivker, con participación accionaria minoritaria, asumió un rol activo en la gestión diaria de la droguería y aparece como el referente operativo de la empresa en la actualidad.

- Su hermana Sonia, en cambio, no tiene intervención en los negocios familiares.

LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL

La difusión de audios de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en los que relataba presuntos pedidos de coimas en la compra de medicamentos, motivó que la Justicia federal iniciara una investigación.

El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi ordenaron una serie de allanamientos en domicilios y oficinas, entre ellas la sede de Suizo Argentina.

Durante esos procedimientos se incautaron documentos y dispositivos electrónicos, además de dinero en efectivo hallado en uno de los domicilios vinculados a la familia. La investigación busca esclarecer si existieron irregularidades en la relación de proveedores con el Estado.

Por el momento, no hay imputaciones ni delitos probados contra los integrantes de la familia Kovalivker, que aparecen mencionados en la causa en el marco de una etapa preliminar.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Tirate o te doy un tiro”: lo amenazaron con un arma y saltó de su auto en movimiento en La Plata

Gimnasia mostró muy poco en San Juan y perdió ante San Martín 1 a 0 por un gol de penal

Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza

“El fentanilo pudo haber explotado" y "escondieron reactivos vencidos": más chats del personal del laboratorio

Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas

VIDEO.- Fantino estalló por las presuntas coimas en el Gobierno: "Si chorearon que vayan a Guantánamo"

La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata

Otra tragedia en la Ruta 5: choque frontal y tres muertos en Pehuajó
+ Leidas

El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua

Crece la tendencia de las parejas DINK No quieren ser padres

Uno por uno

La bronca de la madre del platense Ian Moche

Volvió el juego mediocre que tanto enojó a su gente

Una pareja de jubilados sufrió un incendio y necesita ayuda en La Plata

Última práctica de Estudiantes antes de recibir a Aldosivi

El Lobo decepcionó y le dio vida a San Martín
Últimas noticias de Opinión

Protestas, trampas y violencia en los estadios de fútbol

Los escándalos de la política alejan cada vez más a la gente de las urnas

El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua

Más personas capaces de atender los casos de muerte súbita
Información General
Aerolíneas Argentinas cancelará este domingo 46 vuelos por el paro de los Controladores aéreos
Turbulencias aéreas: el cambio climático las agrava
Registran un récord histórico de ballenas francas australes
Controladores: Aerolíneas denunció al gremio
Cambio del huso horario en el país: sensación de "jet lag" y otras consecuencias que podría causar
Policiales
Patrullas municipales impiden que los manteros se instalen en Meridiano V
¿Incendio intencional en una agencia de autos de Ensenada?
Asesinó a un menor, estuvo prófugo casi dos años y cayó porque su ex novia denunció en redes que la maltrataba
Golpe brutal en Berisso: asfixian a una abuela y roban una fortuna
Revuelcan a una mujer en medio de un asalto
Espectáculos
Mirtha Legrand habló sobre las muertes por fentanilo: “Son asesinos, porque matan gente”
¿Por qué es tan cruel el amor?: los famosos envueltos en engaños, rupturas y polémicas separaciones
La muerte de Matthew Perry; una historia de terror que tiene a su villana: la Reina de la ketamina
El camino a los Oscar: Venecia muestra a las primeras aspirantes a los Premios
Choluleando por una banca
Deportes
La agenda del domingo viene hipercargada de deportes: horarios, partidos y TV
El Lobo decepcionó y le dio vida a San Martín
Volvió el juego mediocre que tanto enojó a su gente
“Me voy disconforme con el rendimiento”
Primera titularidad para Castro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla