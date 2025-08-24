La familia platense Kovalivker, es la propietaria de Suizo Argentina

Patrullas municipales impiden que los manteros se instalen en Meridiano V
La familia Kovalivker, de raíces en la ciudad de La Plata, construyó a lo largo de décadas un camino que combinó empresa, cultura y vida pública. El punto de partida estuvo en León Kovalivker, quien a partir de una farmacia hace 75 años fue creciendo desde el punto de vista económico. Y de ese emprendimiento local se llegó a Suizo Argentina, hoy una de las mayores proveedoras de medicamentos del país. León era un hombre muy respetado en la comunidad judía nacional.
Con los años, el liderazgo empresarial pasó a Eduardo Jorge Kovalivker, egresado en 1969 de la Universidad Nacional de La Plata como ingeniero químico. Tras residir un tiempo en Israel y Francia, regresó al país y consolidó la droguería familiar.
A partir de 2010, Eduardo decidió dar un paso al costado en la gestión diaria de la empresa para dedicarse a su otra gran pasión: la literatura. Su trayectoria en este campo es extensa y reconocida: publicó más de veinte libros que abarcan poesía, narrativa, ensayo novelado e incluso novela erótica.
Entre sus obras se destacan “Los ríos de mi sangre”, “El informe”, “El pacto”, “Alienígenas y dioses”, “Los luchadores judíos” (con Yosi Goldstein) y “Los granaderos de San Martín” (junto a Felipe Pigna). Su producción fue editada tanto en Argentina —por sellos como Proa, Hojas del Sur y Planeta— como en el exterior, con antologías traducidas y presentaciones en Italia, México, Cuba, Chile e Israel.
Ha recibido distinciones de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), participó en congresos internacionales y fue invitado por instituciones culturales de renombre, como la Fundación Pablo Neruda y la Universidad Nacional Autónoma de México.
En estos días, Eduardo estuvo nuevamente en La Plata, ciudad que lo vio nacer y donde también compartió buena parte de su obra.
Mientras tanto, la conducción de Suizo Argentina quedó en manos de sus hijos:
- Jonathan Simón Kovalivker, presidente de la firma, con poco más del 21% de las acciones, mantiene vínculos políticos y sociales de relevancia en el plano nacional.
- Emmanuel Kovalivker, con participación accionaria minoritaria, asumió un rol activo en la gestión diaria de la droguería y aparece como el referente operativo de la empresa en la actualidad.
- Su hermana Sonia, en cambio, no tiene intervención en los negocios familiares.
La difusión de audios de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en los que relataba presuntos pedidos de coimas en la compra de medicamentos, motivó que la Justicia federal iniciara una investigación.
El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi ordenaron una serie de allanamientos en domicilios y oficinas, entre ellas la sede de Suizo Argentina.
Durante esos procedimientos se incautaron documentos y dispositivos electrónicos, además de dinero en efectivo hallado en uno de los domicilios vinculados a la familia. La investigación busca esclarecer si existieron irregularidades en la relación de proveedores con el Estado.
Por el momento, no hay imputaciones ni delitos probados contra los integrantes de la familia Kovalivker, que aparecen mencionados en la causa en el marco de una etapa preliminar.
