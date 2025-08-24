La bronca de la madre del platense Ian Moche

La madre de Ian Moche, el joven activista platense por el autismo, salió al cruce del escándalo desatado por los audios que exponen presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Con un mensaje cargado de bronca, Marlene Spesso exigió que la Justicia avance en la investigación.

“Es tan inhumano y despreciable… es despreciable”, resumió en diálogo con la prensa, convencida de que el actual Gobierno “no empatiza con el otro y pone bajo sospecha a las personas con discapacidad como si estuvieran mintiendo”.

Spesso relató situaciones que, según dijo, grafican la crudeza de los controles oficiales. “En las auditorías le han pedido a personas en silla de ruedas que se paren. Le sacaron la pensión a una nena electrodependiente por no presentarse a la auditoría, cuando debería haber ido una asistente social a su casa”, dijo.