La Ciudad

Una pareja de jubilados sufrió un incendio y necesita ayuda en La Plata

Una pareja de jubilados sufrió un incendio y necesita ayuda en La Plata
24 de Agosto de 2025 | 08:00

Escuchar esta nota

En las últimas horas, una pareja de jubilados del barrio El Triunfo en la localidad de San Carlos ha perdido todo debido a un incendio en su hogar. Es por eso que ahora necesitan urgentemente la ayuda de la comunidad para superar esta difícil situación.

A través de un comunicado, expresaron: "Ayudemos a difundir esta noticia para que más personas puedan conocer la situación y brindar su apoyo. La solidaridad de la comunidad es fundamental en momentos como estos".

Cómo ayudar

- Donaciones de ropa, alimentos no perecederos, artículos de higiene personal y otros bienes esenciales.
- Voluntariado para ayudar en la reconstrucción o atención de los afectados.
- Contactar organizaciones locales de ayuda humanitaria.

Información de contacto

- Teléfono: 2214205877
- Dirección: 525 entre 135 y 136

¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Los números que salieron hoy domingo en EL DIA

 

Una pareja de jubilados sufrió un incendio y necesita ayuda en La Plata

