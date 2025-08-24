Una pareja de jubilados sufrió un incendio y necesita ayuda en La Plata

El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua
El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua
En las últimas horas, una pareja de jubilados del barrio El Triunfo en la localidad de San Carlos ha perdido todo debido a un incendio en su hogar. Es por eso que ahora necesitan urgentemente la ayuda de la comunidad para superar esta difícil situación.
A través de un comunicado, expresaron: "Ayudemos a difundir esta noticia para que más personas puedan conocer la situación y brindar su apoyo. La solidaridad de la comunidad es fundamental en momentos como estos".
Cómo ayudar
- Donaciones de ropa, alimentos no perecederos, artículos de higiene personal y otros bienes esenciales.
- Voluntariado para ayudar en la reconstrucción o atención de los afectados.
- Contactar organizaciones locales de ayuda humanitaria.
Información de contacto
- Teléfono: 2214205877
- Dirección: 525 entre 135 y 136
