La agenda del domingo viene hipercargada de deportes: horarios, partidos y TV

24 de Agosto de 2025 | 08:55

La agenda deportiva de hoy promete un domingo hipercargado de deportes. Desde lo más convencional, como el fútbol y carreras, hasta tenis, básquet y hockey, el día se presenta ideal para un aficionado.

LIGA PROFESIONAL - FECHA 6

14:00: Unión vs Huracán │ ESPN Premium

16:15: Argentinos Jrs vs Racing │ ESPN Premium

18:15: Boca vs Banfield │ TNT Sports

PRIMERA NACIONAL - FECHA 28

13:00: Colegiales vs Patronato │ TYC Sports Play

14:00: Alt. Brown vs Gimnasia (J) │ TYC Sports

15:30: Dep. Madryn vs Gimnasia y Tiro │ TYC Sports Play

15:30: Dep. Maipú vs Los Andes │ TYC Sports Play

15:30: Mitre (SdE) vs San Telmo │ TYC Sports Play

15:30: Temperley vs Def. de Belgrano │ TYC Sports Play

15:30: Def. Unidos vs Estudiantes (RC) TYC Sports Play

16:30: Racing (C) vs Almagro │ TYC Sports Play

16:30: Chaco For Ever vs Agropecuario │ TYC Sports Play

US OPEN (TENIS)

12:30: Primera Ronda │ Disney + Premium / ESPN 2

13:30: Primera Ronda │ Disney + Premium

16:30: Primera Ronda │ Disney + Premium / ESPN 4

20:00: Primera Ronda │ Disney + Premium / ESPN 2 / ESPN 4

AMERICUP (BÁSQUET)

16:10: Argentina vs Rep. Dominicana │ DSPORTS / DGO / TYC Sports

18:40: Bahamas vs Brasil │ DSPORTS 2 / DGO

21:40: Colombia vs Nicaragua │ DSPORTS 2 / DGO

23:55: Uruguay vs Estados Unidos │ DSPORTS 2 / DGO

MUNDIAL DE VÓLEY FEMENINO

07:00: Italia vs Cuba │ DSPORTS / DGO

09:30: Estados Unidos vs Argentina │ DSPORTS / DGO

09:30: Brasil vs Francia │ DSPORTS / DGO

TURISMO PISTA

11:25: Buenos Aires: Carrera │ TV Pública

TURISMO CARRETERA

13:30: Buenos Aires: Carrera │TV Pública

HOCKEY FEMENINO: TORNEO METROPOLITANO

13:00: Banco Provincia vs Santa Bárbara │ Disney + Premium

