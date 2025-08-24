El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua
El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua
Los escándalos de la política alejan cada vez más a la gente de las urnas
Crece la tendencia de las parejas DINK No quieren ser padres
Los jóvenes platenses que deciden casarse: dar el sí, aunque ya no esté de moda
La agenda del domingo viene hipercargada de deportes: horarios, partidos y TV
De plaza Castelli a Xi’an: vivencias de un platense en la fascinante China
¿Incendio intencional en una agencia de autos de Ensenada? Hay dos detenidos y un vehículo secuestrado
Un Gobierno a ciegas y con temor a que la causa escale hacia arriba
Domingo fresco pero soleado todo el día: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Manteros del Parque Saavedra intentaron instalarse en Meridiano V
Senado: la oposición avanza con un proyecto que modifica el régimen legal de los decretos
Panorama económico: el mercado argentino se fue otra vez a la banquina
Mirtha Legrand habló sobre las muertes por fentanilo: “Son asesinos, porque matan gente”
La soja argentina surfea las tensiones comerciales mientras gana mercados
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Los números que salieron hoy domingo en EL DIA
Una pareja de jubilados sufrió un incendio y necesita ayuda en La Plata
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Aerolíneas Argentinas cancelará este domingo 46 vuelos por el paro de los Controladores aéreos
NINI mayorista, una gran experiencia: fin de semana con estas ofertas
El cobre, una gran oportunidad para la Argentina: una década decisiva ante la demanda global
Asesinó a un menor, estuvo prófugo casi dos años y cayó porque su ex novia denunció en redes que la maltrataba
Los perros, cada vez más humanos: hoteles, obras sociales y atención 24 horas
¿Por qué es tan cruel el amor?: los famosos envueltos en engaños, rupturas y polémicas separaciones
Elecciones del 7 de septiembre en Berisso y Ensenada: ¿Con qué documento se puede votar?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La agenda deportiva de hoy promete un domingo hipercargado de deportes. Desde lo más convencional, como el fútbol y carreras, hasta tenis, básquet y hockey, el día se presenta ideal para un aficionado.
LIGA PROFESIONAL - FECHA 6
14:00: Unión vs Huracán │ ESPN Premium
16:15: Argentinos Jrs vs Racing │ ESPN Premium
18:15: Boca vs Banfield │ TNT Sports
PRIMERA NACIONAL - FECHA 28
13:00: Colegiales vs Patronato │ TYC Sports Play
14:00: Alt. Brown vs Gimnasia (J) │ TYC Sports
15:30: Dep. Madryn vs Gimnasia y Tiro │ TYC Sports Play
15:30: Dep. Maipú vs Los Andes │ TYC Sports Play
15:30: Mitre (SdE) vs San Telmo │ TYC Sports Play
15:30: Temperley vs Def. de Belgrano │ TYC Sports Play
15:30: Def. Unidos vs Estudiantes (RC) TYC Sports Play
16:30: Racing (C) vs Almagro │ TYC Sports Play
16:30: Chaco For Ever vs Agropecuario │ TYC Sports Play
US OPEN (TENIS)
12:30: Primera Ronda │ Disney + Premium / ESPN 2
13:30: Primera Ronda │ Disney + Premium
16:30: Primera Ronda │ Disney + Premium / ESPN 4
20:00: Primera Ronda │ Disney + Premium / ESPN 2 / ESPN 4
AMERICUP (BÁSQUET)
16:10: Argentina vs Rep. Dominicana │ DSPORTS / DGO / TYC Sports
18:40: Bahamas vs Brasil │ DSPORTS 2 / DGO
21:40: Colombia vs Nicaragua │ DSPORTS 2 / DGO
23:55: Uruguay vs Estados Unidos │ DSPORTS 2 / DGO
MUNDIAL DE VÓLEY FEMENINO
07:00: Italia vs Cuba │ DSPORTS / DGO
09:30: Estados Unidos vs Argentina │ DSPORTS / DGO
09:30: Brasil vs Francia │ DSPORTS / DGO
LE PUEDE INTERESAR
El Lobo decepcionó y le dio vida a San Martín
LE PUEDE INTERESAR
Volvió el juego mediocre que tanto enojó a su gente
TURISMO PISTA
11:25: Buenos Aires: Carrera │ TV Pública
TURISMO CARRETERA
13:30: Buenos Aires: Carrera │TV Pública
HOCKEY FEMENINO: TORNEO METROPOLITANO
13:00: Banco Provincia vs Santa Bárbara │ Disney + Premium
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí