La agenda para disfrutar este domingo con todo en La Plata

“Con el Cuchillo Entre los Dientes” en el centro cultural el obrero

HOY

MÚSICA

Ricardo Parisi.- A las 12 en Raíces, 2 y 169, Berisso, melódicos y bailables.

Trío Ginastera.- A las 18 en la Sala Piazzolla del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10. La agrupación formada por Xavier Inchausti (violín), José Araujo (violoncello) y Marcelo Balat (piano) interpretará obras de Tchaikovsky y Shostakóvich. Entrada gratuita con reserva online.

Trío Piccorgan.- A las 17 en la nave central de la Catedral, 14 entre 51 y 53. El trío español se presenta en el marco de una gira por Argentina como parte del Ciclo de Música de Órgano Catedral. Gratis.

Concierto en la Peña de las Bellas Artes.- A las 18 en 49 entre 12 y 13 se presentará el Quinteto de Vientos integrado por Ailén Mendizábal, flauta, Gustavo Morabito, oboe, Valentina Lluch, clarinete, Salvador Guido, corno y Facundo Diaz, fagot. Interpretarán obras de Eugene Bozza el Scherzo para Quinteto de vientos Op. 48 y de August Klughardt su Quinteto op. 79. En la segunda parte y con el músico invitado Pablo Loudet en guitarra. Entrada libre y gratuita.

TEATRO

Betty Godt.- A las 19 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dirección de Cynthia Pierce.

Bye Bye.- A las 20 en la Comedia de la Provincia de Buenos Aires, 12 entre 62 y 63. Gratis. Las entradas se entregan desde una hora antes.

Con el Cuchillo Entre los Dientes.- A las 19 en Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, con dirección de Diego de Miguel. Un equipo de fútbol queda atrapado en el vestuario visitante de una cancha áspera del conurbano profundo. Terminó el primer tiempo y van ganando 1 a 0. En esa situación de encierro se pone en juego su lealtad, su valor y su ‘hombría’. Una gesta apoteósica de machos.

El principio de Arquímedes.- A las 18.30 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia de Josep María Miró y dirección de Sara Mon.

Jubilación, grotesco futurista.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

El cuarto de Verónica.- El domingo a las 20 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47.

Jocker.- A las 19 en Dynamo, 17 y 68.

INFANTILES

Viajando al Mundo de los Cuentos.- A las 16 en Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63. Entrada libre y gratuita. Se retiran una hora antes de la función.

Perritos al rescate.- A las 16 en La Nonna, 3 esquina 47.

“Viajando al mundo de los cuentos” en la sala Discépolo