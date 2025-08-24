Domingo fresco pero soleado todo el día: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?

El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua
El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para el cierre del fin de semana, que se espera con buenas condiciones del clima.
La Ciudad de La Plata y alrededores prevé buenas condiciones del clima para el cierre del fin de semana pero bajas temperaturas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un domingo con cielo despejado en la madrugada y mañana y algo nublado en la tarde y noche.
En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 3 grados de mínima y 18 de máxima.
Para iniciar la nueva semana, el lunes se presentaría con cielo despejado durante toda la jornada y temperaturas que oscilarán entre 7 y 20 grados.
También se prevé cielo despejado durante toda la jornada del martes, con marcas térmicas que rondarán entre 8 y 20 grados.
