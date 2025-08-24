Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Senado: la oposición avanza con un proyecto que modifica el régimen legal de los decretos

Buscan acorralar al Gobierno con la discutible herramienta que fue motorizada por Cristina Kirchner

Senado: la oposición avanza con un proyecto que modifica el régimen legal de los decretos
24 de Agosto de 2025 | 09:11

Escuchar esta nota

La oposición unida impulsa una ley para limitar los DNU de Milei. Proponen que con el rechazo de una sola cámara sea suficiente y que tengan un plazo de 90 días.

El kirchnerismo, PRO, la UCR y bloques provinciales confluyeron en la firma del dictamen de un proyecto que propone modificar el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes, según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas.

De esta manera, la oposición busca arrinconar al gobierno del presidente Javier Milei, que utiliza la herramienta para saltear al Poder Legislativo. La decisión tuvo consenso el miércoles pasado en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Alejandra Vigo. Lograron reunir las firmas horas más tarde del encuentro.

Si bien hubo un intento por colarlo sobre el final de la sesión del jueves pasado, decidieron que será tratado la próxima vez que se abran las puertas del recinto. El objetivo central será amortiguar el robustecimiento de la bancada libertaria, principalmente, en Diputados, donde Milei se siente más cómodo.

La actual legislación exige que ambas cámaras rechacen los decretos. Por lo que la iniciativa impulsada lo modifica al disponer que, con el rechazo de una cámara, alcance para desactivarlo.

Un ejemplo es el DNU 70/23 que dictó Milei en diciembre de 2023, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, que fue rechazado en marzo de 2024 por el Senado, pero que duerme desde entonces en Diputados.

Además, establece que durante el receso parlamentario ambas cámaras podrán tratar los decretos. Actualmente, no es así. A horas del inicio del período ordinario de este año, Milei nombró por decreto a Manuel García Mansilla y Ariel Lijo en la Corte Suprema.

Por otro lado, la iniciativa propone un plazo de 90 días corridos para su aprobación o se considerará derogado. Esto viene por la parálisis en la que se encuentra la Bicameral de Trámite Legislativo, conocida como de DNU, desde marzo, presidida por el diputado Oscar Zago.

Había varios proyectos en danza, pero las diferencias eran mínimos entre los textos y rondaban entre los plazos para que los decretos sean aprobados.

El debate en comisión

"Entiendo que hay que reglamentar el 'silencio legislativo' ante los DNUs y en eso hay coincidencia en todos los proyectos presentados. Es lo que tiene que hacer el Poder Legislativo para proteger al sistema democrático", dijo al respecto la senadora Juliana Di Tullio.

El ex aliado de la Casa Rosada, Carlos Espínola, fustigó también contra el uso de los decretos y dijo: "La utilización de lo DNUs, tal como está la ley hoy, habilita a un uso que va en contra del sistema democrático argentino. Empecemos a debatir leyes que den razonabilidad y equilibrio al sistema democrático".

Por el lado del oficialismo, la defensa la esbozó el senador Juan Carlos Pagotto, que hizo un intento estéril por estirar el tema el debate en comisión y propuso una reunión informativa: "No podemos modificar la Constitución, pero si podemos reglamentar el ejercicio de cada herramienta".

