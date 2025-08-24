¿El verde es un lujo? La Plata y la elección entre centro y periferia

La pandemia modificó la perspectiva sobre lo que es un hogar. La necesidad de contar con un espacio propio, cómodo y, sobre todo, al aire libre, se volvió una prioridad para muchos. Esta idea, transformada en aspiración no cambió tras la salida del aislamiento, pero empezó a chocar de frente con la realidad del mercado inmobiliario y la fisonomía de la ciudad, obligando a los platenses a enfrentar una disyuntiva: la vida urbana en un departamento o la tranquilidad con verde en la periferia. Todo eso, sumando al costo en pesos, que parece ir para arriba cuando se piensa en la parrilla y el césped.

La licenciada en marketing y martillera Gisela Agostinelli, de “Agostinelli Propiedades”, lo explica. “La pandemia hizo que tomemos conciencia de la importancia de tener un espacio cómodo”, dijo y añadió que si bien esa conciencia se mantiene, los factores económicos y la escasez de oferta marcan el pulso. “Los valores también son otros”, subraya. La elección, entonces, no es solo de estilo de vida, sino también de capacidad económica.

La disyuntiva se acentúa en el casco urbano, donde las opciones de casas con jardín son prácticamente inexistentes. La Plata, una ciudad planificada en su origen con un diseño de cuadrícula y diagonales, tiene un casco fundacional que está casi totalmente edificado. Como señala Agostinelli, la gente que vive en el centro “no se va y la construcción es para arriba”.

El resultado es una densificación constante, con edificios que crecen en altura y relegando las casas con patio a la nostalgia o a zonas cada vez más alejadas.

El costo del confort

La elección entre departamento y casa se refleja directamente en los precios, tanto de alquiler como de venta. Para una familia, la diferencia puede ser significativa. Según un análisis del mercado, el alquiler de un departamento de dos dormitorios para una familia tipo se ubica entre 480.000 y 520.000 pesos. Una casa con las mismas características, pero con el valor agregado del verde y un garaje, puede rondar los 850.000 pesos. La brecha es clara: el patio y la parrilla tienen un precio que los ubica lejos del alcance de algunos bolsillos.

En el mercado de venta, la situación es similar. Si bien los precios varían mucho según la calidad y la ubicación, las cifras orientan la decisión. Un departamento de dos dormitorios puede ir de 68.000 a 75.000 dólares, un valor que se acerca a los 100.000 dólares si se le suman comodidades como balcón, cochera y habitación de servicio. Este último valor es considerado “el piso” para conseguir una casa con terreno comparable en la periferia.

El crecimiento de La Plata, en las últimas décadas, ha expandido sus límites más allá del casco histórico. Localidades como City Bell, Gonnet, Villa Elisa, Los Hornos o Arana, que antes eran consideradas “dormitorio”, hoy son polos de desarrollo propios, con oferta comercial y de servicios cada vez más completa. En estos barrios, el sueño de la casa con jardín y pileta es más factible, a cambio de una mayor distancia con el Centro y la consecuente inversión de tiempo y dinero en traslados y otros servicios.

La dicotomía no es solo platense. En muchas ciudades del mundo, el deseo de escapar del cemento y encontrar un refugio más natural se ha intensificado.

La Plata, con su crecimiento expansivo, se suma a esta tendencia, generando una ciudad de dos velocidades: el centro dinámico, de edificios y movimiento, y la periferia, más tranquila y espaciosa, ideal para quienes buscan el equilibrio entre lo urbano y lo natural.

Al final, la decisión es personal y está atada a múltiples variables. ¿Se prioriza la cercanía a la vida social, cultural y laboral del centro, o se valora más el espacio, la tranquilidad y el contacto con la naturaleza?

El mercado inmobiliario platense ha puesto en evidencia que, en la elección entre uno y otro, las finanzas son un factor determinante y que el verde, en la capital provincial, se paga.