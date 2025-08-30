Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Detuvieron en Berisso a un hombre con pedido de captura por hurto y amenazas

Detuvieron en Berisso a un hombre con pedido de captura por hurto y amenazas
30 de Agosto de 2025 | 10:27

Durante la tarde del viernes, personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Segunda de Berisso detuvo a un hombre, de 31 años, sobre quien pesaba un pedido activo de captura en el marco de dos causas judiciales.

Según fuentes policiales, el sujeto estaba siendo buscado en las causas caratuladas como “Hurto Agravado” y “Amenazas Agravadas”. La detención se concretó en las calles 171 y 32 de nuestra ciudad , durante un operativo que se desarrolló en paralelo a otra investigación iniciada el 19 de agosto. 

En esa causa, que tramita en la UFI Nº 5 de La Plata, una empleada de la financiera Prontocash denunció el robo de 690.200 pesos en efectivo tras un asalto cometido en el local de calle 30 y 164.

Como resultado de las  investigaciones, se lograron establecer domicilios frecuentados por el ahora detenido y desplegar tareas de seguimiento. 

Finalmente, en la jornada de este viernes, se logró interceptarlo y aprehenderlo. Los magistrados intervinientes avalaron el procedimiento policial y dispusieron la remisión de las actuaciones judiciales correspondientes.

