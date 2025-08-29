Se anuncia otra ciclogenésis con la tormenta de Santa Rosa

Las perspectivas para el fin de semana no son las mejores en relación al clima. Se aguarda para mañana y el domingo dos jornadas de lluvia y por momentos con intensidad. Una nueva ciclogénesis derivaría en la denominada tormenta de “Santa Rosa” con puntualidad.

Tras el fenómeno climático de hace poco más de una semana, con una marca de 140 milímetros, se aguarda un fin de semana con precipitaciones abundantes en la Ciudad.

Se aguarda que esa situación pueda ser precedida en la jornada de hoy con escasa nubosidad y por momentos el cielo despejado, con una temperatura máxima que rondará los 20 grados.

Agosto parece estar destinado a quedar en el recuerdo meteorológico como el mes de las ciclogénesis con lluvias abundantes. Gran parte del centro del país transita una calma meteorológica que responde a un periodo de tiempo muy estable, separando el evento de ciclogénesis de la semana pasada, con el fenómeno que tendrá lugar este fin de semana y que afectará a nuestra región.