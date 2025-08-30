Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General |Tecnología que atrapa

Mundo gamer: convoca a millones de argentinos

El gaming pasó de ser un entretenimiento de nicho a una de las industrias culturales más poderosas del planeta. En nuestro país se creó una industria exportadora

Mundo gamer: convoca a millones de argentinos

Los videojuegos, un motor clave de la economía digital / Freepik

30 de Agosto de 2025 | 02:15
Edición impresa

El gaming crece a toda velocidad en la Argentina y en la región, posicionándose como un motor clave de la economía digital. Mientras tanto, a nivel global, en apenas cuatro décadas pasó de ser un entretenimiento de nicho a una de las industrias culturales más poderosas del planeta.

El balance se relaciona con la conmemoración del Día del Gamer, que se celebró ayer. La fecha fue elegida en el 2008, por iniciativa de revistas europeas especializadas, y exalta la importancia de los videojuegos y la industria del gaming en la cultura global.

Un dato lo ilustra el crecimiento: la industria global de videojuegos alcanzará los 321 mil millones US$ para 2026, según PwC.

A nivel local, existen unos 26 millones de gamers, que representan el 56% de la población. La consultora internacional Statista proyecta que el mercado argentino de videojuegos registrará ingresos por 1.780 millones de dólares en 2025.

Aunque el celular sigue siendo popular, crece la demanda de notebooks gamer potentes e inmersivas.

Desde las salas de arcade de los años ´80, pasando por los cartuchos de 16 bits y el salto al 3D, hasta llegar al gaming en la nube y los eSports, los videojuegos transformaron la forma en que se juega, conecta y vive la experiencia digital.

LE PUEDE INTERESAR

El picudo rojo, terror de las palmeras uruguayas, pone en alerta a la región

LE PUEDE INTERESAR

Usan drones basureros para limpiar el Everest

“En los ´80 y ´90 jugábamos en locales de arcade o en microcomputadoras como el Sinclair ZX Spectrum o el Commodore 64. Luego, las consolas como la Sega Genesis, Super Nintendo y la PlayStation trasladaron la diversión al living de casa. Hoy, un smartphone puede llevar en el bolsillo un universo de juegos”, explica Kevin Janzen, CEO del Games & Edtech Studio de Globant.

Perfil del gamer

La figura del gamer también cambió. Hoy no es solo quien pasa horas frente a la pantalla: también es quien crea contenido, participa en comunidades online, estudia programación o se relaja después del trabajo.

Y la tecnología evolucionó con ellos. “Una tendencia fuerte es la de las notebooks con inteligencia artificial integrada. Modelos certificados como Copilot+ PC ya incorporan NPUs (neural processing units) capaces de realizar más de 40 TOPS (billones de operaciones por segundo). Esto habilita desde mejoras automáticas en videollamadas hasta subtítulos en vivo, edición inteligente de imágenes o sugerencias contextuales, todo sin depender de la nube”, explica Diego Martínez, Brand Manager de Banghó.

Los que siguen son algunos de los videojuegos argentinos que más y mejores reviews recibieron en toda la historia de Steam.

1) Forager es argentino. Lo comenzó en el país Mariano Cavallero, con la música del también compatriota Hernán Marandino, tiene casi 40 mil reviews y un 90% de aceptación en la plataforma de Valve.

2) Master of Orion está considerado como el primer triple A de la industria local. Fue desarrollado por Nimble Giant (antes NGD) y lanzado en Steam el 26 de febrero de 2016, donde tiene más de 7700 reviews y una aceptación del 77%.

3) Idle Slayer de Pablo Leban salió en Steam el 21 de diciembre de 2020, donde tiene 7400 reviews y 86% de positividad.

4) Storyteller se estrenó en marzo de 2023 en PC y consolas. Lleva a resolver puzzles en un libro de cuentos. En la plataforma de streaming es el segundo videojuego más descargado del mundo, justo después de GTA: San Andreas, con más de 25 millones de descargas. Liderado por Daniel Benmergui tiene más de 6500 reviews y un 87% de aceptación.

5) Serena, del estudio Senscape, es una aventura de terror point and click. Salió gratis en Steam el 30 de enero de 2014, hace ya más de una década.

6) Per Aspera, con casi 5300 reviews y un 76% de aceptación, es un título que nos pondría en la piel de una IA que tiene como objetivo terraformar Marte, Tlön Industries fue fundado en 2017 por Javier Otaegui, creador de Malvinas 2032.

7) Roots of Pacha es el Stardew Valley ambientado en la Edad de Piedra, fue desarrollado por cordobeses desde Estados Unidos y estrenó en 2023.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Exclusivo: la secuencia completa del accidente en el que murió el repartidor en La Plata

Por decreto, aplican cambios en una de las líneas de micros que conectan a La Plata con Capital Federal

Atención Pinchas y Triperos: para agenda, días y horarios de las fechas 8, 9 y 10

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados

¡Atención! Se podrá viajar gratis en micros para ir a votar en las elecciones provinciales y nacionales

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11

¡Ojo con la inseguridad!: robaron más de $30 millones en el Centro
+ Leidas

Cuando la sociedad se convierte en rehén de la violencia política

VIDEO. “La provincia necesita una revolución desde abajo hacia arriba”

VIDEO.- Los audios de Karina: “Si son verdaderos es un escándalo”

Quiere recuperar el liderazgo en Santiago

VIDEO. De la Zona Roja a la “blanca”: crece el malestar vecinal en El Mondongo

VIDEO. Entre esta noche y mañana llega Santa Rosa

Violencia escolar: cuando los padres son parte del problema

Imagen que alerta: propone pasos peatonales 3D en una esquina céntrica
Últimas noticias de Información General

Los números de la suerte del sábado 30 de Agosto de 2025, según el signo del zodíaco

El picudo rojo, terror de las palmeras uruguayas, pone en alerta a la región

Usan drones basureros para limpiar el Everest

Una ambulancia, un botín millonario y el desliz de "billetes frescos": cómo se planificó el asalto al Policlínico Bancario
Espectáculos
“Las Olas”: teatro dentro del teatro para repensar lo colectivo
¡FAH!: vuelve el Festival Argentino de Historieta
Embarazada del ex: Juana Repetto volverá a ser mamá soltera
¿Emilia Attias, embarazada?: la verdad detrás de los rumores
Cruda amenaza de Icardi: “Voy por todo y contra todos”
La Ciudad
El otro desafío de los comercios: la competencia de la venta online
Violencia escolar: cuando los padres son parte del problema
VIDEO. De la Zona Roja a la “blanca”: crece el malestar vecinal en El Mondongo
VIDEO. Entre esta noche y mañana llega Santa Rosa
Imagen que alerta: propone pasos peatonales 3D en una esquina céntrica
Deportes
Quiere recuperar el liderazgo en Santiago
Vuelve Hurtado: el venezolano será titular tras dos meses lesionado
Russo quiere que todos viajen a Mar del Plata
“A Palmeiras no le debe gustar River como rival”
San Lorenzo recibe a Huracán en otra edición de un clásico caliente
Policiales
VIDEO. Velocidad y ¿mala maniobra?: revelan cómo murió el joven repartidor
Fentanilo: “Ratas y suciedad”, las terribles condiciones de trabajo
Lo molieron a golpes y le sacaron hasta las llaves
Vecinos de Olmos viven con miedo por un delincuente que ataca en bicicleta
Motochorros armados irrumpieron en una pollajería y causaron terror

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla