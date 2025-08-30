La Plata y Los Tilos juegan otro clásico del rugby

El quinto clásico del año en el rugby de la Región tiene otra vez a dos equipos de la Ciudad como protagonistass. Esta vez el turno para La Plata y Los Tilos que chocan en Gonnet para revivir una nueva edición del derby con mayor cantidad de encuentros pero que además tiene muchas cosas en juego.

El cotejo arrancó movido y parejo. Apenas iban un puñado de minutos cuando por intermedio de un penal de Santamaría, Los Tilos pasó al frente 3-0. La igualdad llegó, también por esa vía, por medio de Suárez Folch para La Plata.

El primer tiempo continuó en igual, en 6 - 6, con penales convertidos por Santamaría (Los Tilos) y Suárez Folch (La Plata).

Lo más atractivo fue en el final del PT. La Plata había alcanzado por primera vez estar en ventaja por medio de Suárez Folch (de penal y ponerse 9 - 6) pero un Try de Martínez Salgado le dio el parcial 11 - 9 a Los Tilos para irse al descanso.

En la segunda parte, arrancó como terminó la primera. Un Try de Suárez Folch puso en ventaja al local 14-11. Luego un Try + la conversión de Santamaría volvió a poner en ventaja a Los Tilos 18-14.

Además, por el Top 12 San Luis visitará al CASI mientras que Universitario será local de Los Matreros por el torneo de Primera A. En Tercera Albatros viajará hasta Campana para defender la punta lo mismo que Berisso en Desarrollo ante Floresta.