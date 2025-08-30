Orgullo platense: estudiantes de la UNLP ya están en Azerbaiyán para la final del Mundial de Computación 

El equipo de estudiantes de la UNLP que a comienzos de año hizo historia al clasificarse a las instancias definitorias del International Collegiate Programming Contest (ICPC), el certamen universitario de programación más prestigioso del mundo en la final latinoamericana en Brasil, competirán en los próximos días en Bakú, Azerbaiyán.

El grupo está conformado por los integrantes del equipo NaN: Ulises Pereira, estudiante de 4° de Ingeniería en Computación, Joaquín Gavernet, estudiante de 3° año en Ingeniería en Computación y Joaquín Inama, estudiante de 5° año de Licenciatura en Matemáticas. Fueron acompañados por el coach, Matías Fluxa, el colaborador del Taller y coach de otros equipos de la Regional, Rodrigo Miguel.

La competencia en Bakú será un desafío enorme para los representantes platenses.

La Competición Internacional Universitaria de Programación (ICPC) es la competencia de programación más antigua y prestigiosa del mundo, comenzó en 1977.

El ICPC reúne a los mejores programadores universitarios del mundo, con equipos de universidades como Harvard, MIT y Oxford.

El año pasado, la Facultad de Informática fue sede de la 14.ª edición del Torneo Argentino de Programación (TAP), que reunió a 10 equipos de estudiantes de nuestra universidad, incluyendo la Facultad de Informática, la Facultad Virtual de Informática-Ingeniería y la Facultad de Ciencias Exactas.

En esta instancia, el equipo “NaN (Need a Name), obtuvo el primer puesto nacional, resolviendo ocho problemas.

En el 2024, se desarrolló un taller de entrenamiento en la Facultad de Informática, a cargo de Matías Fluxa, Rodrigo Miguel y Yerimen Arias. El pasado 9 de noviembre, este equipo participó en el Latinoamérica Regionals (LAR), donde logró un histórico segundo lugar entre los mejores equipos de Argentina y el séptimo lugar de todo el continente latinoamericano representando a la Universidad Nacional de La Plata, asegurando así su clasificación para la próxima instancia del ICPC Región Latinoamérica y Caribe.

Esta etapa, denominada LATAM, Programadores de América, se llevó a cabo del 13 al 17 de marzo de 2025 en la Universidad Federal de Bahía (UFBA), en Salvador de Bahía, Brasil. Allí compitieron los 42 mejores equipos de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe (incluye 6 regiones: México, América Central, Caribe, Sudamérica Norte, Sudamérica Sur y Brasil), en busca de un lugar en la final mundial del ICPC. En esta etapa sólo 17 equipos pasaron a la instancia final. El equipo NaN obtuvo el Puesto Nro 14, y logró pasar a la instancia final que se desarrollará entre el 31 de agosto y el 5 de septiembre en Bakú, Azerbaiján.