Audios de Karina Milei: de la cumbre de urgencia en la Rosada al "ir a buscarlos y meterlos en cana"

Audios de Karina Milei: de la cumbre de urgencia en la Rosada al "ir a buscarlos y meterlos en cana"
30 de Agosto de 2025 | 15:00

En medio de los escándalos de corrupción que sacuden al Gobierno, este viernes se filtró un audio atribuido a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en el que se la escucha pedir unidad en la interna de La Libertad Avanza. La verdadera gravedad del hecho no reside en el contenido del breve clip, sino en que confirma que la funcionaria fue grabada en un ámbito privado y en la advertencia de que existiría más material comprometedor.

Como se publicó desde ayer, dada a conocer por la señal Carnaval Stream, corresponde a un audio de 8 segundos en el que la hermana del Presidente, apodada "El Jefe", expresa su preocupación por las disputas internas del oficialismo. En el mensaje se la oye decir: "No podemos entrar en la pelea, en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate".

La transcripción revelada por la misma fuente incluye otro fragmento del presunto diálogo: "Entonces, ni siquiera, en verdad acá no estoy sola 24 horas, porque yo estoy entre las 8 de la mañana y las 11 de la noche de las 6 de la noche".

Quienes difundieron el material lo presentaron como "la ‘puntita’ de lo que se viene", sugiriendo que se trata solo de un adelanto y que podrían aparecer nuevas grabaciones en los próximos días. El mecanismo es similar al utilizado en el caso del exfuncionario Diego Spagnuolo, cuyos audios sobre presuntas coimas se fueron revelando de forma incremental.

Esta nueva filtración ocurre mientras Karina Milei, junto al armador Eduardo "Lule" Menem, es señalada como una de las principales beneficiarias de una supuesta red de corrupción que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y contratos millonarios con empresas como la droguería Suizo Argentina.

“Gravedad monumental”: Santilli pidió justicia por los audios de Karina Milei

El candidato a diputado nacional de la Alianza La Libertad Avanza Diego Santilli calificó como de “gravedad monumental” la difusión de los supuestos audios de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.

Según el referente del PRO, los registros son una maniobra de grupos de poder e inteligencia que buscan interferir en la política, particularmente en la previa de los comicios bonaerenses del 7 de septiembre.

“De ser verdad esos supuestos audios es de una gravedad monumental en nuestro país. Que haya grupos de poder de inteligencia que hagan este tipo de cosas es inaceptable. Siempre los mismos hacen lo mismo quince días antes de que comience una elección”, sostuvo Santilli en declaraciones radiales.

El candidato enfatizó la necesidad de ir “a fondo” para esclarecer la situación y sancionar a los responsables.

“Si esto fuera así, sería gravísimo. Hay que ir a fondo contra estos tipos, ir a buscarlos y meterlos en cana. Hay que dejarse de joder con estas cosas en Argentina. No se puede seguir viviendo de esta manera, en un país tenemos que tener respeto a las instituciones”, afirmó.

Cumbre de urgencia en la Rosada

Una reunión de emergencia se llevó a cabo esta noche en la Casa Rosada para abordar la crisis política que se desató tras la difusión de audios comprometedores, y la posibilidad de que en las próximas horas aparezcan nuevos videos que involucrarían a funcionarios clave del Gobierno.

La situación generó máxima preocupación en el oficialismo, que busca contener el impacto político y evitar que  escalen las filtraciones.

La cumbre incluyó a integrantes del Gabinete y asesores de confianza, en un intento por coordinar una estrategia para absorber el golpe.

Las versiones sobre el inminente surgimiento de más material aumentan la tensión en Balcarce 50, mientras en el oficialismo reconocen puertas adentro que el escenario podría complicarse aún más en los próximos días.

El escándalo surgió a pocos días de las elecciones bonaerenses, previstas para el 7 de septiembre, y en medio de otro foco de tensión dentro del oficialismo por la confección de las listas, con eje principal en un enfrentamiento entre el asesor Santiago Caputo y el armador nacional de La Libertad Avanza (LLA), Eduardo ‘Lule’ Menem.

Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni recurrió una vez más a las redes sociales para expresarse y esta noche consideró que lo sucedido con los audios “es una operación orquestada”, con el fin de “desestabilizar al gobierno”.

 

Filtran audios de Karina Milei y el Gobierno afirmó que “si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes”
