VIDEO.- "Ruidos terribles que no dejan pegar un ojo": otra noche descontrolada por la caravana de motos en La Plata
VIDEO.- "Ruidos terribles que no dejan pegar un ojo": otra noche descontrolada por la caravana de motos en La Plata
VIDEO. La platense Milena Salamanca deslumbró con "La Lambada" y sigue firme en el equipo de La Sole
Cuando la sociedad se convierte en rehén de la violencia política
El Pincha quiere recuperar el liderazgo: hora, formaciones y TV
VIDEO. Al borde de una nueva tragedia vial en la Región: iban por el mismo carril, chocaron y están heridos
Colapinto, caliente con Sainz y Bearman porque lo "taparon", respondió a lo Flaco Traverso: "Ellos saben"
Música, teatro, cine y más para pasarla bien este sábado en La Plata
Acuerdo con el FMI: la Justicia obligó a Economía a presentar el expediente del préstamo de U$S20 mil millones
Llega Santa Rosa a La Plata pero antes se podrá disfrutar de un sábado primaveral
Por decreto, aplican cambios en una de las líneas de micros que conectan a La Plata con Capital Federal
Kicillof, sin filtros contra Milei: "Estafa electoral", "falso doctor" y "payaso"
Optimismo en La Libertad Avanza: "Los votantes no se dejan engañar, no son sonsos"
Se definió el cronograma de la 48º Fiesta Provincial del Inmigrante en Berisso: todas las actividades
Pelea familiar terminó con dos sujetos detenidos en El Peligro
El otro desafío de los comercios: la competencia de la venta online
VIDEO. De la Zona Roja a la “blanca”: crece el malestar vecinal en El Mondongo
Súper Cartonazo con “mega” pozo de $10.000.000: los números que salieron hoy sábado en EL DIA
El Día del Empleado de Comercio cae viernes y analizan trasladarlo: los motivos
NINI mayorista, una gran experiencia: fin de semana con estas ofertas
VIDEO.- Quinto clásico: ahora será el turno de La Plata-Los Tilos
En El Nene, otro sábado de 20% de reintegro pagando con Modo
Detuvieron en Berisso a un hombre con pedido de captura por hurto y amenazas
Agenda deportiva recargada este sábado: partidos, horarios y dónde verlo
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En medio del escándalo que sacude al gobierno de Javier Milei por los audios que involucran a funcionarios en supuestos actos de corrupción, el candidato a diputado nacional por Alianza La Libertad Avanza, Diego Santilli, se mostró confiado en la performance de la fuerza en la elección bonaerense.
Santilli sostuvo que los votantes “no son sonsos” y que, pese a los conflictos que rodean al oficialismo, la boleta libertaria impondrá su ventaja en las urnas. Según el candidato, episodios como los últimos audios forman parte de un “modus operandi” que se repite cada vez que se acercan elecciones, pero los ciudadanos saben diferenciar lo esencial de lo anecdótico.
Consultado sobre el impacto que estos escándalos podrían tener en los comicios, Santilli señaló que la ciudadanía está acostumbrada a este tipo de situaciones y que su influencia será limitada. “Cada vez que se aproxima una elección, estos episodios vuelven a pasar, pero la gente sabe interpretar”, aseguró en declaraciones radiales.
El candidato también adelantó su visión sobre los próximos meses electorales: “En octubre, el Gobierno nacional va a ganar contundentemente, con el presidente Milei consolidando su apoyo. Pero en septiembre, en la elección provincial, la gente está entendiendo qué representa cada cargo y va a votar con conciencia; por eso La Libertad Avanza será la fuerza ganadora”, enfatizó.
Santilli finalmente subrayó la importancia de que los votantes participen y miren hacia el futuro: “Esta última semana es clave para que la gente tome consciencia de que ir a votar es mirar hacia adelante”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí