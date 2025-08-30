Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Optimismo en La Libertad Avanza: "Los votantes no se dejan engañar, no son sonsos"

30 de Agosto de 2025

En medio del escándalo que sacude al gobierno de Javier Milei por los audios que involucran a funcionarios en supuestos actos de corrupción, el candidato a diputado nacional por Alianza La Libertad Avanza, Diego Santilli, se mostró confiado en la performance de la fuerza en la elección bonaerense.

Santilli sostuvo que los votantes “no son sonsos” y que, pese a los conflictos que rodean al oficialismo, la boleta libertaria impondrá su ventaja en las urnas. Según el candidato, episodios como los últimos audios forman parte de un “modus operandi” que se repite cada vez que se acercan elecciones, pero los ciudadanos saben diferenciar lo esencial de lo anecdótico.

Consultado sobre el impacto que estos escándalos podrían tener en los comicios, Santilli señaló que la ciudadanía está acostumbrada a este tipo de situaciones y que su influencia será limitada. “Cada vez que se aproxima una elección, estos episodios vuelven a pasar, pero la gente sabe interpretar”, aseguró en declaraciones radiales.

El candidato también adelantó su visión sobre los próximos meses electorales: “En octubre, el Gobierno nacional va a ganar contundentemente, con el presidente Milei consolidando su apoyo. Pero en septiembre, en la elección provincial, la gente está entendiendo qué representa cada cargo y va a votar con conciencia; por eso La Libertad Avanza será la fuerza ganadora”, enfatizó.

Santilli finalmente subrayó la importancia de que los votantes participen y miren hacia el futuro: “Esta última semana es clave para que la gente tome consciencia de que ir a votar es mirar hacia adelante”.

