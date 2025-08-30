Dai Fernández se hizo cargo y no descartó una futura relación con Nico Vázquez

Audios de Karina Milei: de la cumbre de urgencia en la Rosada al "ir a buscarlos y meterlos en cana"
Audios de Karina Milei: de la cumbre de urgencia en la Rosada al "ir a buscarlos y meterlos en cana"
La actriz explicó los motivos por los que se separó de su ex novio, el bailarín Gonzalo Gerber.
Dai Fernández, la actriz coprotagonista de Rocky que había sido señalada como la tercera en discordia entre Nico Vázquez y Gimena Accardi, no descartó tener un vínculo a futuro con su compañero de musical, aunque consideró que no sea “por ahora”.
Tras su separación del bailarín Gonzalo Gerber, la intérprete explicó que intenta superar la sobreexposición mediática del momento: “Estoy tratando de volver el foco a mi trabajo, disfrutar de lo que hago y no pensar en el lado B de toda la exposición. Lo tomo con calma”.
“Está todo bien con Gonza, nos queremos mucho, estuvimos de novios siete años, fue una relación hermosa y nos quedamos con eso”, sostuvo Fernández al tiempo que remarcó el motivo por el que no brindaron declaraciones previas: “Somos muy bajo perfil y nos cuesta. No es necesario salir a aclarar nada”.
Sin embargo, descartó rotundamente que el conflicto haya influido en la ruptura de su vínculo: “Las cosas ya estaban mal desde antes, esto fue una circunstancia más. Somos muy amigos, contamos esta historia, es entendible y tratamos de despejar estas ideas que no son ciertas”.
Respecto a su vínculo actual con Vázquez expresó: “Estamos todo el día juntos, charlamos mucho y él me ayudó a atravesar todo esto que es un duelo”. Al ser consultada por un posible noviazgo con su par, se limitó a responder: “Por ahora no”.
