Se definió el cronograma de la 48º Fiesta Provincial del Inmigrante en Berisso: todas las actividades

Desde el 4 de septiembre hasta el 12 de octubre, Berisso celebrará la 48° Fiesta Provincial del Inmigrante, organizada por la Asociación de Entidades Extranjeras (AEE) y con el auspicio de la Municipalidad de Berisso.

La celebración, que reúne a todas las colectividades de la AEE, ofrecerá una serie de actividades y festivales. En ese sentido, durante el mes de septiembre el cronograma es el siguiente:

Jueves 4: Celebración Litúrgica. Parroquia María Auxiliadora (calle 10 e/ Av. Montevideo y 166).

Sábado 6: 9:00hs. Campaña Donación de Sangre. Sociedad Italiana de Berisso (Av. Montevideo e/ 10 y 11)

Sábado 13: 13:00hs. Concurso de comidas típicas "Sabores de Berisso". Club de los Abuelos (calles 161 e/ 14 y 15).

Domingo 14: 15:00hs. Posta del Inmigrante y encendido de la Lámpara Votiva. Colectividad Helénica y Platón. (calles 8 y 164).

Sábado 20: Té de Representantes Infantiles. Colectividad Ucraniana Prosvita (Av. Montevideo y 13).

Domingo 21: 12:00hs. Patio Gastronómico. 15:00hs. Desembarco Simbólico. Explanada del Puerto La Plata (Av. Montevideo y calle 2).

Sábado 27: 12:00hs. Festival de Colectividades en la Carpa Central (Av. Montevideo entre 10 y 11). Patio Gastronómico, Paseo de Artesanos. Presentación de Representantes Culturales Juveniles.

Domingo 28: 12:00hs. Festival de Colectividades en la Carpa Central (Av. Montevideo entre 10 y 11). Patio gastronómico, paseo de Artesanos. Presentación de Representantes Culturales Infantiles.

El cronograma de octubre:

Viernes 3: 20:00hs. Elección Embajador Provincial del Inmigrante. Carpa Central (Av. Montevideo entre 10 y 11).

Sábado 4: 12:00hs. Festival de Colectividades, Patio Gastronómico y Paseo de Artesanos. 20:00hs. Elección Embajadora Provincial del Inmigrante. Carpa Central (Av. Montevideo entre 10 y 11).

Domingo 5: 12:00hs. Festival de Colectividades, Patio gastronómico y Paseo de Artesanos. Carpa Central (Av. Montevideo entre 10 y 11).

Viernes 10: 19:00hs. Noche de Tango y Folclore. Carpa Central (Av. Montevideo entre 10 y 11).

Sábado 11: 12:00hs. Festival de Colectividades, Patio Gastronómico y Paseo de Artesanos. Carpa Central (Av. Montevideo entre 10 y 11).

Domingo 12: Festival de Colectividades, Patio Gastronómico y Paseo de Artesanos. Carpa Central (Av. Montevideo entre 10 y 11). 15:00hs Desfile de Clausura sobre Av. Montevideo.