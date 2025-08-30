VIDEO. Al borde de una nueva tragedia vial en la Región: iban por el mismo carril, chocaron y están heridos

A pocos días de un accidente parecido y que terminó perdiendo la vida lamentablemente un repartidor en pleno centro de La Plata, en las últimas horas ocurrió otro siniestro similar con igual características en la calle San Martín y Paraguay, en la localidad de Ensenada. Ambos están internados en grave estado tras el impacto.

Todo sucedió ayer a la noche, cuando ambos motociclistas iban a la par por el mismo carril, de repente chocaron entre sí y uno de los rodados se terminó estrellando contra un patrullero de la policía bonaerense que estaba estacionado al frente.

En tanto, la secuencia quedó registrada en cámaras de vigilancia del municipio y hasta el momento hay dos personas heridas internadas en el hospital local. En primer lugar, un repartidor de una reconocida aplicación y otro conductor particular.

Por último, las personas heridas de 20 y 24 años fueron identificadas, ambos terminaron con politraumatismos. El caso se investiga como "lesiones culposas".