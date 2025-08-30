Pelea familiar terminó con dos sujetos detenidos en El Peligro

Durante la madrugada de este sábado, personal policial detuvo en la zona oeste de La Plata a dos hombres acusados de pelearse y amenazarse entre si en una vivienda ubicada en la calle 424 y 225, en la localidad de El Peligro.

Según fuentes policiales que accedió EL DIA, contaron que el suceso fue alertado al 911, donde tras hacerse presentes los efectivos policiales pudieron constatar que uno de los sujetos habría tenido una pelea con la actual pareja de su madre, resultando uno de los hombres herido con un corte en el cuero cabelludo y el otro, con hematomas en el rostro.

En tanto, al llegar los efectivos, la pelea siguió y uno amenazó de muerte al otro. Rápidamente, los uniformados de la bonaerense determinaron detener a un implicado por el delito de "Lesiones Recíprocas y Amenazas" y en el caso de la otra persona por el delito de "Lesiones Recíprocas".

Por último, ambos sujetos de 22 y 31 años fueron trasladados al Destacamento de El Peligro donde intervino la UFI Nº 8.