Espectáculos

VIDEO. La platense Milena Salamanca deslumbró con "La Lambada" y sigue firme en el equipo de La Sole

La cantante platense Milena Salamanca volvió a brillar en La Voz Argentina y aseguró su lugar entre los ocho clasificados del equipo de Soledad Pastorutti. Con una interpretación fresca y cargada de ritmo de Llorando se fue, la artista sorprendió al público y al jurado, que no escatimaron en elogios.

30 de Agosto de 2025 | 11:22

Escuchar esta nota

En esta cuarta etapa de los playoffs, cada coach debía elegir a cinco participantes, mientras que otros tres serían salvados por el voto del público. La Sole apostó por Milena y la ubicó en el selecto grupo junto a Milagros Amud, Violeta Lemos, Mía Frankel y Lucho González.

Aunque es parte del equipo de Soledad, la devolución de Juliana Gattas, de Miranda!, fue una de las más celebradas de la noche: “Fue bárbaro, todo muy sentido y equilibrado. La mezcla entre lo rítmico y lo emocional es muy difícil, pero lo hiciste perfecto. Fue una clase de interpretación”, destacó la cantante.

Lali Espósito tampoco se quedó atrás y resaltó la autenticidad de la platense: “Traés la energía de la vida. Tu sensualidad, tu mirada, tu sonrisa… todo vos. Esta canción pedía que lo des todo y lo hiciste”, elogió, aunque también le sugirió que puede mostrar aún más potencia vocal en futuras presentaciones.

Por su parte, Soledad Pastorutti explicó el desafío que propuso para esta gala: “Queríamos que Milena se anime a una zona de confort vocal, pero que también demostrara que puede sostenerse ahí con fuerza. Y lo logró. Es una genia cantando, y hoy quedó claro”, aseguró con orgullo.

Con este triunfo, la artista platense se afianza como una de las voces más queridas del certamen, mientras La Voz Argentina entra en su etapa decisiva y el público comienza a perfilar a sus favoritos.

 

"Las Olas": teatro dentro del teatro para repensar lo colectivo

¡FAH!: vuelve el Festival Argentino de Historieta

 

