Colapinto, caliente con Sainz y Bearman porque lo "taparon", respondió a lo Flaco Traverso: "Ellos saben"

Escuchar esta nota
El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, se mostró molesto con el español Carlos Sainz de Williams y el británico Oliver Bearman de Haas por haberle hecho perder décimas importantes que lo hubieron clasificado a la qualy 2 del Gran Premio de Países Bajos.
Este sábado en el Circuito de Zandvoort en la localidad neerlandesa de Haarlem, el oriundo de Pilar finalizó en la decimosexta posición de la primera clasificación y quedó eliminado de la qualy 2, confirmando asi que largará desde el puesto 16 en la carrera principal del domingo.
Si bien estuvo a milésimas de avanzar si no fuese por la irrupción del japonés Yuki Tsunoda de Red Bull, el argentino apuntó contra Sainz y Bearman por su eliminación: “Me taparon dos autos en el sector 3, Sainz y Bearman, y perdí mucho tiempo. Ellos saben lo que hacen. Cuando tenés un auto adelante a 2 segundos, perdés mucha carga y se siente mucho. Así que una pena porque había hecho una buena vuelta. Venía haciendo un buen primer y segundo sector, y en el último perdí mucha carga. Una pena porque creo que tendríamos que haber pasado, pero enfocados en mañana ahora”.
“Por eso cuando pasan estas cosas da un poco de bronca porque por muy poco no pasamos. Pero hay que seguir trabajando para mañana. Muy justito, por muy poco. Me taparon dos autos en la vuelta. Da bronca porque cuando está tan parejo todo, es muy poco por lo que pasas o no. Cuando pasan esas cosas, da bronca. Pero hay que seguir trabajando, mañana es una carrera larga. Cambiamos varias cosas en el auto y funcionó mejor. Obviamente que eso es positivo, pero hay que pensar mañana en la carrera” agregó.
En cuanto a como sintió el auto, un problema que viene arrastrando desde su debut en Alpine, Colapinto expresó: “Hicimos unos cambios malos en la práctica libre 3. Para la qualy los revertimos y el auto andaba bien, andaba mejor. El auto funcionó mejor, mejor que en la FP3. Una pena no haber pasado porque creo que teníamos potencial para pasar. Para mañana bien, creo que el ritmo de carrera es bueno”.
“El ritmo es bueno. No está mal. Tenemos que seguir trabajando, pero está ahí. Siento que hay momentos durante el fin de semana en lo que encontramos nuestro ritmo y luego lo perdemos un poco. Creo que hoy en la clasificación lo hemos vuelto a encontrar, así que espero que mañana podamos tener un buen ritmo” concluyó.
