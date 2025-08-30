Estudiantes hizo en Santiago todo lo que no deberá repetir en Río de Janeiro: defendió mal y perdió 2 a 0
Estudiantes hizo en Santiago todo lo que no deberá repetir en Río de Janeiro: defendió mal y perdió 2 a 0
Audios de Karina Milei: de la cumbre de urgencia en la Rosada al "ir a buscarlos y meterlos en cana"
La Plata, en alerta amarillo por la Tormenta de Santa Rosa: cuándo llegan las lluvia intensas
VIDEO. "Palo y a la bolsa": el método de una mechera que se llevó "todo los talles" de una prenda en La Plata
En Gonnet, Los Tilos venció 30 - 22 a La Plata y se quedó con el clásico del rugby
VIDEO.- "Ruidos terribles que no dejan pegar un ojo": otra noche descontrolada por la caravana de motos en La Plata
A 28 años de la muerte de Lady Di: la cápsula del tiempo revive la nostalgia de los años 90
VIDEO. La platense Milena Salamanca deslumbró con "La Lambada" y sigue firme en el equipo de La Sole
VIDEO. Al borde de una nueva tragedia vial en la Región: iban por el mismo carril, chocaron y están heridos
Dai Fernández se hizo cargo y no descartó una futura relación con Nico Vázquez
Orgullo platense: estudiantes de la UNLP ya están en Azerbaiyán para la final del Mundial de Computación
Colapinto, caliente con Sainz y Bearman porque lo "taparon", respondió a lo Flaco Traverso: "Ellos saben"
Música, teatro, cine y más para pasarla bien este sábado en La Plata
Acuerdo con el FMI: la Justicia obligó a Economía a presentar el expediente del préstamo de U$S20 mil millones
Antes de llegada Santa Rosa, en La Plata se podrá disfrutar de un sábado primaveral
Por decreto, aplican cambios en una de las líneas de micros que conectan a La Plata con Capital Federal
Kicillof, sin filtros contra Milei: "Estafa electoral", "falso doctor" y "payaso"
Optimismo en La Libertad Avanza: "Los votantes no se dejan engañar, no son sonsos"
Se definió el cronograma de la 48º Fiesta Provincial del Inmigrante en Berisso: todas las actividades
Pelea familiar terminó con dos sujetos detenidos en El Peligro
El otro desafío de los comercios: la competencia de la venta online
VIDEO. De la Zona Roja a la “blanca”: crece el malestar vecinal en El Mondongo
Súper Cartonazo con “mega” pozo de $10.000.000: los números que salieron hoy sábado en EL DIA
El Día del Empleado de Comercio cae viernes y analizan trasladarlo: los motivos
NINI mayorista, una gran experiencia: fin de semana con estas ofertas
En El Nene, otro sábado de 20% de reintegro pagando con Modo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una pareja de mecheros protagonizó un audaz robo en una sucursal de Open Sports de La Plata, ubicada en la esquina de 5 y 49, donde en cuestión de segundos lograron llevarse varias prendas deportivas sin ser detectados en el momento.
El episodio, que quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio, mostró cómo la mujer inició la maniobra fingiendo ser una clienta más. Se detuvo frente a un perchero con buzos y camperas deportivas, y los investigadores sospechan que pudo haber manipulado previamente los dispositivos de alarma para facilitar el robo.
Instantes después ingresó su cómplice, un hombre que portaba dos bolsas de aparentes compras en otros locales. Con total coordinación, la mujer tomó entre tres y cuatro buzos-camperas —todas del mismo modelo, color y marca, aunque de diferentes talles— y las introdujo rápidamente en una de las bolsas. En cuestión de segundos, las prendas desaparecieron del perchero.
Según los registros de video, el accionar de la pareja fue tan veloz y preciso que no generó sospechas inmediatas en los empleados. Sin embargo, al constatar el faltante, se revisaron las cámaras de seguridad y se detectó el accionar delictivo.
Las autoridades ya cuentan con las imágenes y trabajan en la identificación de los responsables, quienes lograron escapar del lugar con el botín.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí