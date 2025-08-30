Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

VIDEO. "Palo y a la bolsa": el método de una mechera que se llevó "todo los talles" de una prenda en La Plata

30 de Agosto de 2025 | 17:42

Una pareja de mecheros protagonizó un audaz robo en una sucursal de Open Sports de La Plata, ubicada en la esquina de 5 y 49, donde en cuestión de segundos lograron llevarse varias prendas deportivas sin ser detectados en el momento.

El episodio, que quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio, mostró cómo la mujer inició la maniobra fingiendo ser una clienta más. Se detuvo frente a un perchero con buzos y camperas deportivas, y los investigadores sospechan que pudo haber manipulado previamente los dispositivos de alarma para facilitar el robo.

Instantes después ingresó su cómplice, un hombre que portaba dos bolsas de aparentes compras en otros locales. Con total coordinación, la mujer tomó entre tres y cuatro buzos-camperas —todas del mismo modelo, color y marca, aunque de diferentes talles— y las introdujo rápidamente en una de las bolsas. En cuestión de segundos, las prendas desaparecieron del perchero.

Según los registros de video, el accionar de la pareja fue tan veloz y preciso que no generó sospechas inmediatas en los empleados. Sin embargo, al constatar el faltante, se revisaron las cámaras de seguridad y se detectó el accionar delictivo.

Las autoridades ya cuentan con las imágenes y trabajan en la identificación de los responsables, quienes lograron escapar del lugar con el botín.

