Deportes

Liche cumplió 97 años y el mismo día perdió a Nelly, su compañera: sus amigos lo abrazaron con una camiseta de Estudiantes

7 de Agosto de 2025 | 06:33

Escuchar esta nota

Liche Adaglio acaba de cumplir 97 años. Vive en Azul, provincia de Buenos Aires. Ese mismo día, Nelly, su compañera de toda la vida, falleció. Estuvieron juntos más de 60 años. Fue un golpe duro, imposible de medir con palabras. Pero sus amigos de siempre, los del vermú diario en el bar histórico “Lo de Embil”, decidieron esperar unos días y hacer lo que mejor saben: estar y bancar. 

Lo sorprendieron con un festejo sencillo y lleno de amor. Y con un regalo que lo hizo emocionar: la camiseta de Estudiantes de La Plata, el club del que es hincha fanático.

Liche vivió casi toda su vida en el campo, y ya de grande se instaló en la ciudad. Nunca llegó a asociarse, pero sí conoció el viejo estadio de tablones de madera. Lo visitó hace muchos años, cuando viajaba a la ciudad de las diagonales para visitar a sus parientes.

Aun así, esa pasión la transmitió siempre. Hizo hinchas de Estudiantes a sus dos hijos, Beto y Javier, y a sus cinco nietos. Esa fidelidad también se hereda.

El video llegó hasta José “Bocha” Ponce

El video del momento llegó hasta José “Bocha” Ponce, ídolo histórico de Estudiantes. El Bocha lo vio, se conmovió, y le mandó un mensaje especial para saludarlo.

Pero hay algo más: Liche es primo segundo de Pichón Negrí, jugador e ídolo del club en la década del 40, otra rama de esa familia marcada por los colores albirrojos.

Liche no aparece en las tribunas de UNO, pero su historia merece ser contada, porque ser del Pincha es también una forma de sentir, de resistir, y de seguir adelante con los afectos bien cerca.
 

