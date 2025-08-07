Educación y salud: de qué tratan las dos inciativas

Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios
La ley de financiamiento universitario establece una recomposición presupuestaria de mayo a diciembre de 2024 y, a partir de enero de este año, una actualización bimestral de acuerdo a la inflación. Los recursos obtenidos se utilizarán para el funcionamiento de establecimientos universitarios, hospitales, Ciencia y Técnica, actividades de Extensión Universitaria.
Sobre la recomposición salarial que debe otorgar el Gobierno, propone compensar las diferencias entre los aumentos dados y la inflación desde 1 de diciembre de 2023 a la fecha de sanción de la ley y que exista luego una actualización bimestral no menor a la variación del índice de Precios al Consumidor.
Otro de los puntos que plantea el texto aprobado es que en el 2025 debe completarse la incorporación al básico de convenio colectivo de todas las sumas no remunerativas y no bonificables percibidas. A su vez, la Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal y remitirá al Congreso los informes producidos y el plan de seguimiento y control.
El proyecto de Ley de Emergencia Pediátrica, también conocida como ley del Garrahan, declara la emergencia de la salud pediátrica y las residencias nacionales en salud debido a la grave situación que atraviesa todo el sistema.
La declaración de emergencia en pediatría “comprende la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para insumos, infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinado al cuidado y atención pediátrica” y también establece la “recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial”.
Una recompensación que, según dice el texto del proyecto, no podrá ser menor en términos reales a la que recibían los hospitales pediátricos nacionales en noviembre de 2023.
