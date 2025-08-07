Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por 4 millones: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía |EN TODO EL PAÍS TRAS LOS ACUERDOS CON EL PRO EN PROVINCIA Y CAPITAL

Libertarios buscan más aliados

Libertarios buscan más aliados

Archivo

7 de Agosto de 2025 | 02:24
Edición impresa

En la cuenta regresiva para las inscripciones, tras el acuerdo en la Ciudad de Buenos Aires entre La Libertad Avanza y el PRO, estarían avanzando negociaciones entre ambos partidos en, al menos, otros diez distritos. Sobre la hora, Karina Milei habilitó las conversaciones luego de autorizar la confluencia con el PRO en la Capital, que en las huestes libertarias se vivió como una rendición del macrismo. Objetivamente, lo fue.

Las gestiones en el interior del país, las encabeza el libertario Eduardo “Lule” Menem, principal armador violeta y brazo ejecutor de la hermana del Presidente.

Ayer, había conversaciones en diez distritos con un hilo común: la “posición dominante” de LLA (que Mauricio Macri explicitó el lunes) se replica en todo el país. Traducido: para acordar, hay que aceptar los términos libertarios.

Hay gestiones muy avanzadas en Entre Ríos. Pero, una salvedad: allí el que ordena la discusión puertas adentro del PRO es el gobernador Rogelio Frigerio. Mauricio Macri no se mete. Esa provincia es importante por la cantidad de electores y porque elige senadores, obsesión de LLA.

Se sabe que el nombre de la coalición a nivel nacional será Alianza La Libertad Avanza, concesión de los amarillos. Cerca del gobernador entrerriano del PRO, Frigerio, son cautos: “Hay 50% de posibilidades”, decían ayer. La verdad es que la alianza es casi segura en ese distrito mesopotámico.

Con el cierre en Provincia y el acuerdo en CABA aparentemente se abrió una chance en el segundo distrito electoral del país: Córdoba. Un reto muy interesante para los libertarios. Es que el gobernador Martín Llaryora -peronista no K- corre por otro lado ya que se sumó a la movida de otros de sus colegas para armar una propuesta electoral en este turno, al menos en unos cinco o seis distritos, bajo la denominación Provincias Unidas. Además están Santa Fe, Chubut, Santa Cruz y Jujuy.

LE PUEDE INTERESAR

Revés para un candidato camporista y mano derecha de Máximo Kirchner

LE PUEDE INTERESAR

La caída de ventas impacta en una acería de Bragado

Los libertarios cordobeses que responden a Karina Milei quieren un acuerdo con el oficialismo provincial. La verdad, la decisión no es de ellos; es de la Rosada. En La Docta, el PRO está intervenido por la conducción nacional. Violetas y amarillos celebran lo que acaba de pasar en el PJ cordobés: una suerte de ruptura. Que se tradujo en el lanzamiento de Natalia de la Sota, un apellido fuerte en el llamado “cordobesismo”, por afuera del oficialismo local. Es un daño al gobernador Llaryora.

Otra provincia: Santiago del Estero de Gerardo Zamora. Hasta ayer en el PRO local había cierta perplejidad porque los libertarios santiagueños se negaban a ir juntos en el distrito, que elige senadores. En el macrismo calculan que si van por separado no hay posibilidades de conseguir un escaño por la minoría en la Cámara alta. La lógica dice que la unidad los fortalecería. Se decide hoy.

En Chaco, Misiones y Formosa, el PRO también busca sumarse a LLA. En la elección provincial chaqueña de abril pasado, Karina Milei había logrado que la presencia del macrismo se limitara a una adhesión, porque la principal alianza fue con el gobernador radical Zdero. O sea, escondieron a los amarillos. Ahora recuperarían el lugar como aliados. O al menos eso quieren los macristas.

En Formosa, los libertarios incluyen al armado del Frente Amplio Formoseño. La gran incógnita es si los radicales tendrán lugar. En rigor, es un apoyo más testimonial que práctico: solo se eligen dos diputaciones. Resta saber si los libertarios podrán arrancarle un legislador a Gildo Insfrán, el mandamás peronista provincial desde 1995. Difícil.

En Misiones también se marcharía hacia un acuerdo LLA-PRO pero los amarillos casi que no piden nada. El ex senador macrista Humberto Schiavoni es el que supervisa las negociaciones. En Corrientes, en cambio, el macrismo apoyará al frente ECO del gobernador radical Gustavo Valdés. El hombre rompió relaciones con la Rosada de cara a la elección provincial del 31 de agosto próximo, en la que se elegirá un nuevo mandatario, porque los libertarios pretendían casi una rendición incondicional. Esto significa que, en ese distrito, violetas y macristas no irían juntos.

San Luis. También hay posibilidades para un acuerdo. El ex ministro de Trabajo del PRO Jorge Triaca intenta cerrar un entendimiento, luego de que Claudio Poggi desistiera de presentar una lista para cargos nacionales. Los amarillos renuevan una diputada: Karina Bachey. En Catamarca el PRO reclama un diputado nacional “entrable” y la cabeza de concejales de la capital. No es tanto.

En la región patagónica también hay negociaciones de norte a sur. La Pampa, Río Negro y Tierra del Fuego eligen senadores. En el resto de los distritos del país, incluso en algunos importantes como en Tucumán, los libertarios ya decidieron ir solos. Quieren cumplir acuerdos con aliados locales, jugar sus propias chances y, la verdad, el PRO tiene poco y nada para ofrecer.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Salarios, en debate: se habló de mejora para estatales y docentes, pero no ahora

"Los usuarios del Roca están viviendo una pesadilla": se suman los reclamos por la limitación del servicio a La Plata

"Carne con vidrio": el drama en City Bell por la muerte de perros y gatos y la sospecha de un vecino que los envenena

¿Qué es el covid Frankenstein y cómo afecta a la salud? Ya detectaron tres casos en Argentina

En La Plata, acorralados por el delito: una banda, dos víctimas y el mismo pavor

Colapinto sufrió un accidente en las pruebas de neumáticos de Alpine en Hungría: terminó en el hospital

Los comercios de barrio le dicen no a las remarcaciones: “¿Quieren vender? Bajen los precios”

Gianluca Simeone se retiró del fútbol profesional a los 27 años y será representante de jugadores
+ Leidas

Estudiantes no quiere dos sin tres en el torneo

Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios

Palacios a la par porque su venta está frenada

Lo quiso Estudiantes pero irá a Fluminense

La Justicia Electoral y la Provincia continúan la polémica por los padrones

Revés para un candidato camporista y mano derecha de Máximo Kirchner

Gimnasia apuesta a ganador

Una multitud caminó de noche por la 44 para pedirle a San Cayetano
Últimas noticias de Política y Economía

Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios

Educación y salud: de qué tratan las dos inciativas

Corridas, gases y un hidrante en la marcha de jubilados y médicos

Grabois mete presión en el PJ sobre el filo de la inscripción de alianzas
Deportes
Gimnasia apuesta a ganador
La Reserva goleó al Tomba a domicilio
Estudiantes no quiere dos sin tres en el torneo
Palacios a la par porque su venta está frenada
Lo quiso Estudiantes pero irá a Fluminense
Policiales
Revuelo en el Grand Bell: investigan una amenaza a un adolescente
Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas
La causa por la muerte de Kim Gómez, a juicio
Vinculan un ataque a tiros con menores que recuperaron la libertad
Creen que en todo el país se aplicaron 33 mil dosis de fentanilo contaminado
Espectáculos
“Otro viernes de locos”: doble de cuerpo al cuadrado
Ghibli vuelve a la pantalla grande con “El viaje de Chihiro”
Los 50 de Charlize Theron: la actriz que desafió las reglas y se inventó un camino
Escándalo en el inicio del juicio al ex de Prandi
Oscar Chichoni: el artista de los sueños de metal corroído llega a La Plata
Información General
Exceso de pantallas: favorecería enfermedades en chicos
Gran Barrera de Coral sufre su mayor deterioro
Contaminación: Sudamérica, con pocos estudios
Ofrecen 450 puestos de trabajo en una feria barrial: quiénes acceden, cómo anotarse y qué empresas buscan empleados
¿Chau invierno? Expertos anticipan que el frío se va antes y se adelantan las temperaturas de primavera

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla