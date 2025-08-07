Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |El impacto de su muletilla

“Hermosa mañana, ¿verdad?”: Francella reveló el origen de la frase elegida para el ninguneo en el mundo del fútbol             

“Hermosa mañana, ¿verdad?”: Francella reveló el origen de la frase elegida para el ninguneo en el mundo del fútbol             
7 de Agosto de 2025 | 07:56

Escuchar esta nota

Sin dudas, Guillermo Francella es uno de los hinchas más famosos de Racing. Ahora, el actor visitó los estudios de ESPN para promocionar su última producción: Homo Argentum; un largometraje que promete risas y emociones en la pantalla grande.

Pero además Guillermo también se refirió a la icónica frase “Hermosa mañana, ¿verdad?“, que se emplea habitualmente cuando un equipo logra un resultado importante: “Surgió en la película que hacía para chicos, Los Extermineitors, y lo tomaron todos los clubes y cuando me toca perder, me la como doblada. Un día lo vi a Felipe Melo haciendo la misma rutina y no lo podía creer. A veces me lo piden de auto a auto, aunque algunos se enojaron“, deslizó entre risas el ganador del Oscar con el Secreto de sus ojos, en referencia a Gustavo López, quien luego de la conquista de la Academia en la Copa Sudamericana, y del video del artista, lo había criticado.

“¡Guillermo! Me parece una boludez lo que hace, pero bueno... Ya es un hombre grande para esas cosas. Muestra la casa, que tiene parque grande. Yo trato de hacer los videos en un rinconcito para no mostrarle a la gente que tengo una casa grande y éste te muestra el parque", había subrayado el periodista en su momento.

Por otra parte, sobre el presente Racing, Francella remarcó el entusiasmo que le genera observarlo en cada presentación internacional. “No está obligado a ganar la Copa Libertadores, pero estoy esperanzado, por la energía que hay. Hay una vibra fuerte. Los veo muy metidos a todos los chicos, y veo que aman al club”, tiró Guillermo.

El reconocido actor también se refirió al mercado de pases marcado por la salida de Maxi Salas a River: “Fue doloroso. Todos decíamos que era la mejor delantera del fútbol argentino y la desarmaron. Desconozco los motivos, pero si el chico se quiere ir... ¿qué podés hacer? Como hincha me mató. Sufrí”.

Por último, cuando fue consultado sobre la reconfiguración del ataque tras la salida de Salas, relató una experiencia reciente con Adrián Maravilla Martínez, el otro integrante de la dupla ofensiva que tantas alegrías brindó en los últimos tiempos. Allí, compartió una cena con el goleador, a quien señaló como “un tipo  sencillo y divino”.

