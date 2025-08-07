La semana en La Plata y alrededores sigue con bajas temperaturas, y podría regresar el tiempo inestable.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un jueves con probabilidad de lloviznas en la madrugada, mejorando desde la mañana con cielo parcialmente nublado.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 6 grados de mínima y 14 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

El viernes, cerrando la semana, se anticipa con cielo ligeramente nublado, una mínima de 3 y una máxima de 14 grados.

El sábado, en tanto, se espera con cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a ligeramente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 4 y 14 grados.