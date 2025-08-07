Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para la continuidad de la semana, que se espera todavía con frío y podría tener lluvias.
La semana en La Plata y alrededores sigue con bajas temperaturas, y podría regresar el tiempo inestable.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un jueves con probabilidad de lloviznas en la madrugada, mejorando desde la mañana con cielo parcialmente nublado.
En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 6 grados de mínima y 14 de máxima.
El viernes, cerrando la semana, se anticipa con cielo ligeramente nublado, una mínima de 3 y una máxima de 14 grados.
El sábado, en tanto, se espera con cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a ligeramente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 4 y 14 grados.
MIÉ: Parcialmente nublado a nublado, frío a fresco con vientos leves del norte/sur.— Clima La Plata (@ClimaMLP) August 6, 2025
6°C/15°C
JUE: Nublado a parcial nublado, muy frío a fresco con vientos leves a moderados del sur.
6°C/13°C
VIE: Algo nublado, muy frío a fresco con vientos leves del sur.
4°C/13°C
