La Ciudad

Jueves fresco y nublado en La Plata: ¿termina con lloviznas?

El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para la continuidad de la semana, que se espera todavía con frío y podría tener lluvias.

Jueves fresco y nublado en La Plata: ¿termina con lloviznas?
7 de Agosto de 2025 | 07:11

Escuchar esta nota

La semana en La Plata y alrededores sigue con bajas temperaturas, y podría regresar el tiempo inestable. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un jueves con probabilidad de lloviznas en la madrugada, mejorando desde la mañana con cielo parcialmente nublado.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 6 grados de mínima y 14 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

El viernes, cerrando la semana, se anticipa con cielo ligeramente nublado, una mínima de 3 y una máxima de 14 grados.

El sábado, en tanto, se espera con cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a ligeramente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 4 y 14 grados. 

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

