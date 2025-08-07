La Loma: fue a un negocio de empanadas y saqueó la caja

Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios
Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios
Una multitud caminó de noche por la 44 para pedirle a San Cayetano
La Justicia Electoral y la Provincia continúan la polémica por los padrones
Los corralones, a media asta: no repuntan las ventas y echan personal
Revuelo en el Grand Bell: investigan una amenaza a un adolescente
Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Oportuno operativo para erradicar a los “trapitos” de la zona céntrica de la Ciudad
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Corridas, gases y un hidrante en la marcha de jubilados y médicos
Revés para un candidato camporista y mano derecha de Máximo Kirchner
Inflación de julio 1,8% y el dólar arriba de $1.400 a fin de año
La causa YPF continúa en octubre en la Cámara de Apelaciones neoyorquina
Gerchunoff presenta en La Plata “La imposible república verdadera”
Celulares al volante, casi la mitad de los conductores no hace nada para evitarlos
Comenzó la renovación del Parque Saavedra: una por una, todas las obras
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Una joven empleada de una conocida cadena de locales de empanadas, en este caso del barrio La Loma, se llevó en la noche del martes quizá el peor susto de su vida.
Es que en base a lo dado a conocer por fuentes policiales, la vendedora se encontraba pasadas las 21.30 en el comercio “Tienda de empanadas”, que está en 44 entre 30 y 31, cuando vio ingresar a un muchacho que aparentaba ser mayor de edad.
Para su mala suerte y, la del dueño de ese negocio, aquél no tardó en dejar en claro que no había ido allí para realizar alguna compra, sino para llevarse la recaudación.
Voceros del caso revelaron, en tal sentido, que el delincuente “ingresó al local con un arma de fuego, que rápidamente exhibió ante la empleada que estaba detrás del mostrador. La amenazó de muerte y le exigió el dinero que había en la caja registradora”.
Aterrada, le entregó la plata que había en ese momento. Al respecto, uno de los oficiales reveló que “se llevó unos 400 mil pesos”.
LE PUEDE INTERESAR
Estaban por allanar y apareció la madre del acusado
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí