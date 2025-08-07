La Loma: fue a un negocio de empanadas y saqueó la caja

Una joven empleada de una conocida cadena de locales de empanadas, en este caso del barrio La Loma, se llevó en la noche del martes quizá el peor susto de su vida.

Es que en base a lo dado a conocer por fuentes policiales, la vendedora se encontraba pasadas las 21.30 en el comercio “Tienda de empanadas”, que está en 44 entre 30 y 31, cuando vio ingresar a un muchacho que aparentaba ser mayor de edad.

Para su mala suerte y, la del dueño de ese negocio, aquél no tardó en dejar en claro que no había ido allí para realizar alguna compra, sino para llevarse la recaudación.

Voceros del caso revelaron, en tal sentido, que el delincuente “ingresó al local con un arma de fuego, que rápidamente exhibió ante la empleada que estaba detrás del mostrador. La amenazó de muerte y le exigió el dinero que había en la caja registradora”.

Aterrada, le entregó la plata que había en ese momento. Al respecto, uno de los oficiales reveló que “se llevó unos 400 mil pesos”.