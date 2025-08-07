Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Detuvieron en La Plata a la madre del acusado de un femicidio en Berisso: ¿qué le encontraron?

La mujer está acusada por tenencia ilegal de armas de fuego

Detuvieron en La Plata a la madre del acusado de un femicidio en Berisso: ¿qué le encontraron?
7 de Agosto de 2025 | 07:39

Escuchar esta nota

En las últimas horas, la secretaria de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Berisso informó que, en el marco de una causa por femicidio, personal de la DDI La Plata – SubDDI Berisso detuvo ayer a una mujer de 64 años, acusada de tenencia ilegal de arma de guerra y arma de uso civil.

La aprehendida fue identificada como la madre del detenido Nicolás Ángel Castro, quien se encuentra imputado por el homicidio triplemente calificado de Yesica Noelia Duarte.

En tanto, la detención se concretó en la vía pública, en las inmediaciones de calles 629 y 4 de la ciudad de La Plata, tras una vigilancia encubierta montada por efectivos policiales. 

Según se informó, Oviedo había abandonado su domicilio en Berisso y se encontraba residiendo en la vivienda de una de sus hijas. El procedimiento se originó a partir de un allanamiento realizado el pasado 27 de julio en una casa ubicada en calle 38 entre 129 y 130 de Berisso, propiedad de la ahora detenida. 

Durante el operativo, realizado en el marco de la causa por homicidio, se secuestraron dos armas de fuego: una pistola marca Bersa modelo Thunder calibre 380 con municiones, y un revólver calibre 32 largo.

La investigación posterior determinó que ambas armas pertenecían a la ahora detenida, quien no contaba con la documentación correspondiente ni autorización legal para su tenencia, conforme a los registros del ANMAC (ex RENAR).

Ante esta situación, la Unidad Funcional de Instrucción que interviene en la causa, solicitó una nueva investigación por tenencia ilegal de arma de guerra en concurso real con tenencia ilegal de arma de uso civil, y libró la correspondiente orden de detención, avalada por el Juzgado de Garantías en turno.

Por último, se informó que la acusada  será trasladada a sede judicial en las próximas horas para prestar declaración indagatoria.

