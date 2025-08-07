Revés para un candidato camporista y mano derecha de Máximo Kirchner

Facundo Tignanelli, presidente del bloque de Diputados de UP en la Legislatura y mano derecha de Máximo Kirchner, acaba de recibir un revés judicial que lo pone en duda como candidato a legislador a casi un mes de las elecciones provinciales. La Cámara Contencioso Administrativo de La Plata revocó la medida cautelar dictada en primera instancia que habilitaba su candidatura a diputado por la Tercera sección y ahora tendrá que ser la Junta Electoral la que se tome la decisión definitiva sobre si podrá o no ir por un nuevo mandato. Con el voto de la jueza Claudia Milanta, al que adhirieron los magistrados Diego Ucin y Roberto Daniel Mora, la Cámara consideró que se debía revocar el fallo del Juzgado de Familia Nº 2 de Quilmes debido a que se dictó sin que la Junta Electoral se pronunciara sobre la habilitación o no de la candidatura de

Tignanelli. El propio Tignanelli había presentado una acción de amparo y requirió una medida cautelar que le fue otorgada por el Juzgado en el que hizo la solicitud, desde donde se había ordenado a la Junta Electoral que se abstuviera de rechazar, excluir o impedir la postulación de Tignanelli. Dicha resolución fue apelada y sobre ese recurso fue que se expidió la Cámara en lo Contencioso, que dejó sin efecto la medida cautelar por considerar que había sido prematura y para lo cual era necesario “que se verifique la decisión de la Junta Electoral sobre la particular condición del actor en relación a las normas que rigen, o en su caso, delimitan, la reelección consecutiva de más de dos períodos en el cargo que se pretende postular”. Tignanelli va por su segundo mandato, pero el legislador sostiene que cumplió parte del segundo ya que reemplazó a Mariano Cascallares. Por eso, sostiene, no estaría alcanzado por la ley que limita las reelecciones.