Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios
Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios
Una multitud caminó de noche por la 44 para pedirle a San Cayetano
La Justicia Electoral y la Provincia continúan la polémica por los padrones
Los corralones, a media asta: no repuntan las ventas y echan personal
Revuelo en el Grand Bell: investigan una amenaza a un adolescente
Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Oportuno operativo para erradicar a los “trapitos” de la zona céntrica de la Ciudad
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Corridas, gases y un hidrante en la marcha de jubilados y médicos
Revés para un candidato camporista y mano derecha de Máximo Kirchner
Inflación de julio 1,8% y el dólar arriba de $1.400 a fin de año
La causa YPF continúa en octubre en la Cámara de Apelaciones neoyorquina
Gerchunoff presenta en La Plata “La imposible república verdadera”
Celulares al volante, casi la mitad de los conductores no hace nada para evitarlos
Comenzó la renovación del Parque Saavedra: una por una, todas las obras
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Facundo Tignanelli, presidente del bloque de Diputados de UP en la Legislatura y mano derecha de Máximo Kirchner, acaba de recibir un revés judicial que lo pone en duda como candidato a legislador a casi un mes de las elecciones provinciales. La Cámara Contencioso Administrativo de La Plata revocó la medida cautelar dictada en primera instancia que habilitaba su candidatura a diputado por la Tercera sección y ahora tendrá que ser la Junta Electoral la que se tome la decisión definitiva sobre si podrá o no ir por un nuevo mandato. Con el voto de la jueza Claudia Milanta, al que adhirieron los magistrados Diego Ucin y Roberto Daniel Mora, la Cámara consideró que se debía revocar el fallo del Juzgado de Familia Nº 2 de Quilmes debido a que se dictó sin que la Junta Electoral se pronunciara sobre la habilitación o no de la candidatura de
Tignanelli. El propio Tignanelli había presentado una acción de amparo y requirió una medida cautelar que le fue otorgada por el Juzgado en el que hizo la solicitud, desde donde se había ordenado a la Junta Electoral que se abstuviera de rechazar, excluir o impedir la postulación de Tignanelli. Dicha resolución fue apelada y sobre ese recurso fue que se expidió la Cámara en lo Contencioso, que dejó sin efecto la medida cautelar por considerar que había sido prematura y para lo cual era necesario “que se verifique la decisión de la Junta Electoral sobre la particular condición del actor en relación a las normas que rigen, o en su caso, delimitan, la reelección consecutiva de más de dos períodos en el cargo que se pretende postular”. Tignanelli va por su segundo mandato, pero el legislador sostiene que cumplió parte del segundo ya que reemplazó a Mariano Cascallares. Por eso, sostiene, no estaría alcanzado por la ley que limita las reelecciones.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí