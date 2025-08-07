Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por 4 millones: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

Revés para un candidato camporista y mano derecha de Máximo Kirchner

Revés para un candidato camporista y mano derecha de Máximo Kirchner

Archivo

7 de Agosto de 2025 | 02:23
Edición impresa

Facundo Tignanelli, presidente del bloque de Diputados de UP en la Legislatura y mano derecha de Máximo Kirchner, acaba de recibir un revés judicial que lo pone en duda como candidato a legislador a casi un mes de las elecciones provinciales. La Cámara Contencioso Administrativo de La Plata revocó la medida cautelar dictada en primera instancia que habilitaba su candidatura a diputado por la Tercera sección y ahora tendrá que ser la Junta Electoral la que se tome la decisión definitiva sobre si podrá o no ir por un nuevo mandato. Con el voto de la jueza Claudia Milanta, al que adhirieron los magistrados Diego Ucin y Roberto Daniel Mora, la Cámara consideró que se debía revocar el fallo del Juzgado de Familia Nº 2 de Quilmes debido a que se dictó sin que la Junta Electoral se pronunciara sobre la habilitación o no de la candidatura de

Tignanelli. El propio Tignanelli había presentado una acción de amparo y requirió una medida cautelar que le fue otorgada por el Juzgado en el que hizo la solicitud, desde donde se había ordenado a la Junta Electoral que se abstuviera de rechazar, excluir o impedir la postulación de Tignanelli. Dicha resolución fue apelada y sobre ese recurso fue que se expidió la Cámara en lo Contencioso, que dejó sin efecto la medida cautelar por considerar que había sido prematura y para lo cual era necesario “que se verifique la decisión de la Junta Electoral sobre la particular condición del actor en relación a las normas que rigen, o en su caso, delimitan, la reelección consecutiva de más de dos períodos en el cargo que se pretende postular”. Tignanelli va por su segundo mandato, pero el legislador sostiene que cumplió parte del segundo ya que reemplazó a Mariano Cascallares. Por eso, sostiene, no estaría alcanzado por la ley que limita las reelecciones.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Salarios, en debate: se habló de mejora para estatales y docentes, pero no ahora

"Los usuarios del Roca están viviendo una pesadilla": se suman los reclamos por la limitación del servicio a La Plata

"Carne con vidrio": el drama en City Bell por la muerte de perros y gatos y la sospecha de un vecino que los envenena

¿Qué es el covid Frankenstein y cómo afecta a la salud? Ya detectaron tres casos en Argentina

En La Plata, acorralados por el delito: una banda, dos víctimas y el mismo pavor

Colapinto sufrió un accidente en las pruebas de neumáticos de Alpine en Hungría: terminó en el hospital

Los comercios de barrio le dicen no a las remarcaciones: “¿Quieren vender? Bajen los precios”

Gianluca Simeone se retiró del fútbol profesional a los 27 años y será representante de jugadores
+ Leidas

Estudiantes no quiere dos sin tres en el torneo

Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios

Palacios a la par porque su venta está frenada

La Justicia Electoral y la Provincia continúan la polémica por los padrones

Lo quiso Estudiantes pero irá a Fluminense

Gimnasia apuesta a ganador

Una multitud caminó de noche por la 44 para pedirle a San Cayetano

Corridas, gases y un hidrante en la marcha de jubilados y médicos
Últimas noticias de Política y Economía

Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios

Educación y salud: de qué tratan las dos inciativas

Corridas, gases y un hidrante en la marcha de jubilados y médicos

Grabois mete presión en el PJ sobre el filo de la inscripción de alianzas
Deportes
Gimnasia apuesta a ganador
La Reserva goleó al Tomba a domicilio
Estudiantes no quiere dos sin tres en el torneo
Palacios a la par porque su venta está frenada
Lo quiso Estudiantes pero irá a Fluminense
Policiales
Revuelo en el Grand Bell: investigan una amenaza a un adolescente
Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas
La causa por la muerte de Kim Gómez, a juicio
Vinculan un ataque a tiros con menores que recuperaron la libertad
Creen que en todo el país se aplicaron 33 mil dosis de fentanilo contaminado
Información General
Exceso de pantallas: favorecería enfermedades en chicos
Gran Barrera de Coral sufre su mayor deterioro
Contaminación: Sudamérica, con pocos estudios
Ofrecen 450 puestos de trabajo en una feria barrial: quiénes acceden, cómo anotarse y qué empresas buscan empleados
¿Chau invierno? Expertos anticipan que el frío se va antes y se adelantan las temperaturas de primavera
Espectáculos
“Otro viernes de locos”: doble de cuerpo al cuadrado
Ghibli vuelve a la pantalla grande con “El viaje de Chihiro”
Los 50 de Charlize Theron: la actriz que desafió las reglas y se inventó un camino
Escándalo en el inicio del juicio al ex de Prandi
Oscar Chichoni: el artista de los sueños de metal corroído llega a La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla