Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo por 4 millones! Hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este jueves 7 de agosto

Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este jueves 7 de agosto
7 de Agosto de 2025 | 07:20

Escuchar esta nota

Arrancó agosto y Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, ya puso en marcha las promos del nuevo mes. Que además vienen con cambios. La app bonaerense renovó los beneficios para sus usuarios, que aguardaban principalmente la fecha en la que se activará la promo más esperada.

Cuenta DNI y el descuento en carnicerías para julio 2025

Sin dudas que la promo más espera por los usuarios de Cuenta DNI es la que aplica en las carnicerías. En esta ocasión, serán dos sábados los que tendrán la promo disponible: el 9 y el 23 de agosto, 35% de descuento con tope de $6.000 por persona (equivale a $17.000 en consumos).

Uno por uno, los beneficios de Cuenta DNI en julio 2025

Uno por uno, los beneficios de agosto 2025 utilizando Cuenta DNI, con el monto que hay que pagar para alcanzar el tope de descuento:

- Ferias y mercados: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

- Universidades: 40% de descuentos todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

- Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (equivale a $30.000).

LE PUEDE INTERESAR

Jueves fresco y nublado en La Plata: ¿termina con lloviznas?

LE PUEDE INTERESAR

¡Súper Cartonazo por 4 millones! Hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

- Especial Librerías: 10% de descuento todos los lunes y martes, sin tope de reintegro.

- Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app.

Además, los viernes:

- Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes de agosto. Tope de $4.000 por persona por semana (equivale a $20.000 en consumos).

Y los sábados 9 y 23 de agosto:

- Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento. Tope de $6.000 por persona (equivale a $17.000 en consumos).

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV

Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV

Facultades de La Plata sin clases la próxima semana: paro docente, aniversario de la UNLP y feriado

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata

Inflación de julio 1,8% y el dólar arriba de $1.400 a fin de año

Oportuno operativo para erradicar a los “trapitos” de la zona céntrica de la Ciudad
+ Leidas

Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata

Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV

VIDEO. Cumplió 97 años y el mismo día perdió a su compañera: sus amigos lo abrazaron con una camiseta de Estudiantes

Quién es el candidato camporista y mano derecha de Máximo Kirchner que sufrió un revés judicial

Palacios a la par porque su venta está frenada

Se conoció la picante frase de Serna a Riquelme tras la disolución del Consejo del Fútbol
Últimas noticias de La Ciudad

Jueves fresco y nublado en La Plata: ¿termina con lloviznas?

¡Súper Cartonazo por 4 millones! Hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Los corralones, a media asta: no repuntan las ventas y echan personal

Facultades de La Plata sin clases la próxima semana: paro docente, aniversario de la UNLP y feriado
Deportes
Se conoció la picante frase de Serna a Riquelme tras la disolución del Consejo del Fútbol
VIDEO. Cumplió 97 años y el mismo día perdió a su compañera: sus amigos lo abrazaron con una camiseta de Estudiantes
Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV
VIDEO. La Reserva goleó al Tomba a domicilio
Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV
Policiales
Un preso se escapó de una cárcel de La Plata
Detuvieron en La Plata a la madre del acusado de un femicidio en Berisso: ¿qué le encontraron?
Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente
Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata
La causa por la muerte de Kim Gómez, a juicio
Espectáculos
Suma millonaria: Marcelo Tinelli intimó a San Lorenzo, reclama una deuda por un contrato firmado durante su gestión
Verónica Lozano destrozó a Graciela Alfano por la suspensión de la nota en Telefe
“Hermosa mañana, ¿verdad?”: Francella reveló el origen de la frase elegida para el ninguneo en el mundo del fútbol             
La China Suárez compartió una significativa foto: muestra la nueva etapa que comienza con Mauro Icardi en Estambul
Se filtró: escalofriante imagen de Julieta Prandi durante el juicio contra Claudio Contardi
Información General
La fintech argentina Cocos revoluciona el mundo financiero: compra un banco
WhatsApp planea una actualización que será clave para millones de usuarios
Exceso de pantallas: favorecería enfermedades en chicos
Gran Barrera de Coral sufre su mayor deterioro
Contaminación: Sudamérica, con pocos estudios

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla