Actividades: feria, libro y baile

SEMILLAS EN VILLA ELISA

El domingo 24 en la Biblioteca Popular Alejo Iglesias de Villa Elisa (6 N°1086 entre 43 y 44), será sede del 20° Encuentro de Intercambio de Semillas La Plata, un evento libre y gratuito en torno a las semillas, la huerta y la vida sustentable. A partir de las 14, se realizará una feria agroecológica y talleres y charlas para todas las edades. A cargo estará “Intercambio de Semillas La Plata.

FERIA ARTESANAL EN CITY BELL

En el Club Atlético City Bell (Cantilo entre 13c y Diagonal 3) se llevará a cabo la tradicional feria artesanal edición Día del Niño, el sábado 16 de agosto de 11 a 20 y el domingo 17 de 12 a 19. Más info: 2216548004.

BAILE EN CAPITAL CHICA

El domingo 29 de agosto, al mediodía, se llevará a cabo una jornada a puro baile en el Club Capital Chica (66 entre 156 y 157). Se realizará un evento con shows en vivo de Jaque mate, Hugo Barrera y Víctor y su conjunto. A cargo de la organización estará el club con Héctor Alippi y los amigos con FM Cualidades 93.9.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

El 20 de agosto a las 19 se presentará “Punta Lara”, la segunda novela de la escritora platense, Malena Escobar O’Neill. Habrá música en vivo y conversatorio con periodistas de la Ciudad. El evento se llevará a cabo en un centro cultural ubicado en calle 48 entre 11 y 12, con entrada libre y gratuita.