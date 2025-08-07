Actividades: feria, libro y baile

Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios
Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios
Una multitud caminó de noche por la 44 para pedirle a San Cayetano
La Justicia Electoral y la Provincia continúan la polémica por los padrones
Los corralones, a media asta: no repuntan las ventas y echan personal
Revuelo en el Grand Bell: investigan una amenaza a un adolescente
Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas
Oportuno operativo para erradicar a los “trapitos” de la zona céntrica de la Ciudad
Corridas, gases y un hidrante en la marcha de jubilados y médicos
Revés para un candidato camporista y mano derecha de Máximo Kirchner
Inflación de julio 1,8% y el dólar arriba de $1.400 a fin de año
La causa YPF continúa en octubre en la Cámara de Apelaciones neoyorquina
Gerchunoff presenta en La Plata “La imposible república verdadera”
Celulares al volante, casi la mitad de los conductores no hace nada para evitarlos
Comenzó la renovación del Parque Saavedra: una por una, todas las obras
El domingo 24 en la Biblioteca Popular Alejo Iglesias de Villa Elisa (6 N°1086 entre 43 y 44), será sede del 20° Encuentro de Intercambio de Semillas La Plata, un evento libre y gratuito en torno a las semillas, la huerta y la vida sustentable. A partir de las 14, se realizará una feria agroecológica y talleres y charlas para todas las edades. A cargo estará “Intercambio de Semillas La Plata.
En el Club Atlético City Bell (Cantilo entre 13c y Diagonal 3) se llevará a cabo la tradicional feria artesanal edición Día del Niño, el sábado 16 de agosto de 11 a 20 y el domingo 17 de 12 a 19. Más info: 2216548004.
El domingo 29 de agosto, al mediodía, se llevará a cabo una jornada a puro baile en el Club Capital Chica (66 entre 156 y 157). Se realizará un evento con shows en vivo de Jaque mate, Hugo Barrera y Víctor y su conjunto. A cargo de la organización estará el club con Héctor Alippi y los amigos con FM Cualidades 93.9.
El 20 de agosto a las 19 se presentará “Punta Lara”, la segunda novela de la escritora platense, Malena Escobar O’Neill. Habrá música en vivo y conversatorio con periodistas de la Ciudad. El evento se llevará a cabo en un centro cultural ubicado en calle 48 entre 11 y 12, con entrada libre y gratuita.
