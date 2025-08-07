Se conoció la picante frase de Serna a Riquelme tras la disolución del Consejo del Fútbol

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente
Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente
El miércoles se confirmó la disolución del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, una decisión tomada por el presidente del club, Juan Román Riquelme. Raúl Cascini y Mauricio "Chicho" Serna han dejado sus cargos, mientras que Marcelo Delgado es el único que permanece en la institución. Se espera que el Consejo sea reemplazado por un nuevo modelo de gestión, que incluiría a un mánager deportivo.
Según el periodista Martín Arévalo de Radio La Red, cuestionado por el riquelmismo, que lo asocia a la gestión anterior de Daniel Angelici, la disolución del Consejo de Fútbol se habría concretado el martes por la noche. Arévalo detalló que la relación entre Riquelme y Serna se había desgastado con el tiempo, debido a una serie de conflictos. Por ejemplo, el periodista señaló que hubo un choque por la gestión para el regreso de Leandro Paredes y por las declaraciones de Serna luego de la eliminación de la Copa Argentina.
La disolución del Consejo de Fútbol marca un cambio significativo en la estructura del club, en medio de una crisis deportiva. La noticia llega después de que el equipo acumulara una racha de malos resultados, que incluyó la eliminación de la Copa Argentina y once partidos sin victorias.
Se especula que Carlos "Mono" Navarro Montoya podría ocupar el puesto de mánager deportivo.
Según Martín Arévalo, durante la reunión en la que se disolvió el Consejo, Mauricio Serna le agradeció a Riquelme por la confianza, pero rechazó la oferta de continuar en el club en otro rol. En ese momento, Serna, dolido por la decisión del ídolo Xeneize, le habría dicho a Riquelme: "Gracias, pero yo me voy a mi casa. Te estás quedando cada vez más solo. Si no empezás a escuchar, la cosa se te va a complicar mucho...".
