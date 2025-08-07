Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo por 4 millones! Hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Deportes

Se conoció la picante frase de Serna a Riquelme tras la disolución del Consejo del Fútbol

Se conoció la picante frase de Serna a Riquelme tras la disolución del Consejo del Fútbol
7 de Agosto de 2025 | 07:43

Escuchar esta nota

El miércoles se confirmó la disolución del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, una decisión tomada por el presidente del club, Juan Román Riquelme. Raúl Cascini y Mauricio "Chicho" Serna han dejado sus cargos, mientras que Marcelo Delgado es el único que permanece en la institución. Se espera que el Consejo sea reemplazado por un nuevo modelo de gestión, que incluiría a un mánager deportivo.

Según el periodista Martín Arévalo de Radio La Red, cuestionado por el riquelmismo, que lo asocia a la gestión anterior de Daniel Angelici, la disolución del Consejo de Fútbol se habría concretado el martes por la noche. Arévalo detalló que la relación entre Riquelme y Serna se había desgastado con el tiempo, debido a una serie de conflictos. Por ejemplo, el periodista señaló que hubo un choque por la gestión para el regreso de Leandro Paredes y por las declaraciones de Serna luego de la eliminación de la Copa Argentina.

La disolución del Consejo de Fútbol marca un cambio significativo en la estructura del club, en medio de una crisis deportiva. La noticia llega después de que el equipo acumulara una racha de malos resultados, que incluyó la eliminación de la Copa Argentina y once partidos sin victorias. 

Se especula que Carlos "Mono" Navarro Montoya podría ocupar el puesto de mánager deportivo.

Según Martín Arévalo, durante la reunión en la que se disolvió el Consejo, Mauricio Serna le agradeció a Riquelme por la confianza, pero rechazó la oferta de continuar en el club en otro rol. En ese momento, Serna, dolido por la decisión del ídolo Xeneize, le habría dicho a Riquelme: "Gracias, pero yo me voy a mi casa. Te estás quedando cada vez más solo. Si no empezás a escuchar, la cosa se te va a complicar mucho...".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Serna: “No me guardé nada; di lo mejor que tenía”

Boca en crisis: Riquelme “limpió” el Consejo de Fútbol

Arde Boca: “Román era el Consejo, el resto son figuritas”

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV

Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV

Facultades de La Plata sin clases la próxima semana: paro docente, aniversario de la UNLP y feriado

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata

Inflación de julio 1,8% y el dólar arriba de $1.400 a fin de año

Oportuno operativo para erradicar a los “trapitos” de la zona céntrica de la Ciudad
+ Leidas

Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata

Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV

VIDEO. Cumplió 97 años y el mismo día perdió a su compañera: sus amigos lo abrazaron con una camiseta de Estudiantes

Quién es el candidato camporista y mano derecha de Máximo Kirchner que sufrió un revés judicial

Palacios a la par porque su venta está frenada

Se conoció la picante frase de Serna a Riquelme tras la disolución del Consejo del Fútbol
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Cumplió 97 años y el mismo día perdió a su compañera: sus amigos lo abrazaron con una camiseta de Estudiantes

Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV

VIDEO. La Reserva goleó al Tomba a domicilio

Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV
La Ciudad
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este jueves 7 de agosto
Jueves fresco y nublado en La Plata: ¿termina con lloviznas?
¡Súper Cartonazo por 4 millones! Hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA
Los corralones, a media asta: no repuntan las ventas y echan personal
Facultades de La Plata sin clases la próxima semana: paro docente, aniversario de la UNLP y feriado
Espectáculos
Suma millonaria: Marcelo Tinelli intimó a San Lorenzo, reclama una deuda por un contrato firmado durante su gestión
Verónica Lozano destrozó a Graciela Alfano por la suspensión de la nota en Telefe
“Hermosa mañana, ¿verdad?”: Francella reveló el origen de la frase elegida para el ninguneo en el mundo del fútbol             
La China Suárez compartió una significativa foto: muestra la nueva etapa que comienza con Mauro Icardi en Estambul
Se filtró: escalofriante imagen de Julieta Prandi durante el juicio contra Claudio Contardi
Política y Economía
Cuáles son los 5 DNU clave que Diputados volteó y frenó a Javier Milei con la disolución de organismos
Cámara de Diputados: nueva resolución para investigar la estafa de la criptomoneda Libra
Uno por uno: así votaron los diputados el Financiamiento Universitario, en una noche negra para el Gobierno
Vidal fue muy crítica con el acuerdo del PRO y los libertarios y aseguró que "no vale todo" por un cargo
VIDEO. Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios
Policiales
Un preso se escapó de una cárcel de La Plata
Detuvieron en La Plata a la madre del acusado de un femicidio en Berisso: ¿qué le encontraron?
Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente
Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata
La causa por la muerte de Kim Gómez, a juicio

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla