Espectáculos |En la sala de audiencia

Se filtró: escalofriante imagen de Julieta Prandi durante el juicio contra Claudio Contardi

Se filtró: escalofriante imagen de Julieta Prandi durante el juicio contra Claudio Contardi
7 de Agosto de 2025 | 07:10

Escuchar esta nota

Julieta Prandi se enfrenta a Claudio Contardi en la Justicia. Así, la actriz está reviviendo el calvario del cual fue la principal víctima, según su denuncia.

Ahora, la presentadora y su exmarido estuvieron presentes en tribunales, aunque por pedido de ella no se vieron la cara y colocaron un biombo en el medio para evitar contacto.

Allí, pasado el mediodía, llegó el turno de la declaración de Prandi y allí relató lo que vivió y los maltratos de Contardi: "El primer abuso sucedió cuando yo dormía. Se iba a Pinamar y yo me quedaba siempre con los chicos y la carcelera, era llegar él y a mí se me cerraba la garganta, te grita, te agarra del cuello. Me decía: 'vas a ser una bolsa de depósito de semen'", dijo Prandi al tiempo que agregó: "Si él me mataba, me hacía un favor, yo estaba como adormecida. Yo por mis hijos me dejo matar". relató Julieta Prandi. 

En las últimas horas, en la tele dieron a conocer una imagen reveladora de la sala de audiencias donde se la puede ver a Julieta en primer plano, acompañada por sus abogados: "Primera imagen de Julieta en la sala donde ella declaró durante horas acompañada por su abogado", expresaron desde la pantalla chica.

Por otra parte, se dio a conocer una declaración de Contardi que dejó mudos a muchos: "Los abusos a Julieta fueron con su autorización' y luego se retractó y dijo 'las relaciones sexuales que teníamos con Julieta eran con su autorización'".

