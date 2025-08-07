Oportuno operativo para erradicar a los “trapitos” de la zona céntrica de la Ciudad

El operativo lanzado esta semana por la Municipalidad local contra los “trapitos” no debiera verse como un ataque a personas que se encuentran en precaria situación económica y que necesitan obtener recursos para subsistir, sino como una acción necesaria que se despliega contra una organización ilícita que se dedica a explotar el espacio público en provecho propio.

Sólo puede dudar de esta realidad quien no ha sido víctima de las represalias que aplican los “trapitos “ a los automovilistas que no les ofrecen la “colaboración” que les reclaman, amenazándolos con dañar a sus vehículos, en algunos casos rayándolos o en otros rompiendo sus espejos laterales, cuando no desinflándole los neumáticos.

La mayoría de los “cuidacoches”, como se sabe, actúa en espacios ya restringidos por el estacionamiento medido impuesto por la Comuna, de modo que lo que aplican es una suerte de doble imposición.

Y en el caso de los recitales o partidos de fútbol, la “tarifa” que reclaman suele ser altísima.

El problema de fondo relacionado al uso del espacio público comienza cuando se tolera que se infrinjan las leyes. Allí no sólo no se resuelve la situación personal de los trapitos o limpia vidrios –tema del que debieran ocuparse otros organismos del Estado- sino que se le da luz verde a una organización mafiosa y a una escalada de transgresiones que concluyen en ilícitos penales de gravedad.

Por ello son numerosos los distritos, inclusive en nuestra ciudad en donde esta actividad se encuentra totalmente prohibida.

Las reyertas entre “trapitos” con facas u otras armas por el dominio de “territorios” –habitualmente ubicados en la zona céntrica- que suelen terminar con heridos graves, se propagan también en toda clase de amenazas y coacciones hacia los automovilistas, a los comerciantes y también a los vecinos, que reclaman por estas presencias y la sucesión de incidentes en las cuadras donde viven.

Además, abusan poniendo por su cuenta baldes, caballetes o cajones para “reservar” espacios a determinados automovilistas con quienes entablan una relación de tipo “clientelar”, de modo que convierten a un lugar que es público en una suerte de cochera reservada para esos automovilistas.

Lo cierto es que las sucesivas administraciones municipales fueron tolerando que la presencia de los “trapitos “convirtiera al estacionamiento en el centro de La Plata en una suerte de riesgosa ruleta rusa para los automovilistas, por los eventuales peligros que estas presencias suelen generar.

En buena hora, entonces, estos operativos realizados en común por integrantes de la secretaría de Seguridad, la Comisaría Primera y el organismo de Control Urbano, para restaurar el orden en el espacio público de la Ciudad. Es de esperar que se proyecten en el tiempo para eliminar el problema definitivamente.

En La Plata la ordenanza municipal 9.127 prohíbe el desempeño de cuidadores callejeros de autos de cualquier modalidad. De modo que lo único que corresponde hacer es que se cumpla con la ley vigente.